Este lunes 10 de agosto se cumplieron 27 días del cierre del paso Cristo Redentor. En 2024, el paso estuvo cerrado 16 días, en 2023 ocurrió lo mismo, y en 2022 el cruce a Chile estuvo inhabilitado durante 12 días seguidos.
El cierre del paso Cristo Redentor sigue superando récords y preocupa al transporte internacional
El paso se mantiene cerrado desde el 14 de julio. Más de 2.000 camiones permanecen varados y las pérdidas millonarias ponen en jaque al sector logístico
La prolongada inhabilitación del túnel, provocada por un temporal persistente de nevadas y vientos extremos en alta montaña, con ráfagas que oscilan entre los 100 y 160 km/h, ha generado un escenario de incertidumbre logística sin precedentes.
¿Cómo impacta el cierre del Paso Cristo Redentor en la economía?
El impacto económico es una de las mayores preocupaciones del sector. Según estimaciones del ámbito transportista, cada unidad varada afronta pérdidas cercanas a los U$S600 diarios. Con aproximadamente 2.000 camiones detenidos a lo largo de la ruta, el costo acumulado por la parálisis del transporte de carga internacional supera ya el millón de dólares por día.
La Comisión Nacional de Fronteras aseguró que el tránsito internacional en ese paso terrestre seguirá cerrado de manera preventiva debido a las condiciones meteorológicas extremas y desfavorables, "aún con nevadas y fuerte viento".
Además, la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor advirtió que el cierre podría extenderse ya que el lunes 17 de agosto se prevé la llegada de un nuevo temporal.
Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) aseguraron que recorrieron una parte del corredor internacional y señalaron que algunos sectores de la Ruta 7, al menos hasta Puente del Inca, presentaban condiciones para circular.
¿Cómo continuará el pronóstico del tiempo en alta montaña durante la semana?
Martes 11: Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Heladas en oasis cultivados. Nevadas en cordillera. Máxima: 13°C. Mínima: 1°C
Miércoles 12: Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y heladas parciales. Nevadas débiles en cordillera. Máxima: 14°C . Mínima: 2°C
Jueves 13: Parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Nevadas débiles en cordillera. Máxima: 12°C. Mínima: 2°C
Viernes 14: Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Nevadas débiles en cordillera. Máxima: 15°C. Mínima: 4°C
Sábado 15: Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Nevadas débiles en cordillera. Máxima: 16°C. Mínima: 5°C
Domingo 16: Mayormente nublado y frío, descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. Máxima: 12°C. Mínima: 5°C
En pocas palabras
- Cierre Récord: el Paso Cristo Redentor llevó a los 27 días cerrado, superando récords históricos.
- Impacto económico: Más de 2.000 camiones varados generan pérdidas millonarias diarias.
- Pronóstico: se esperan nuevas nevadas y vientos fuertes, extendiendo la inhabilitación del paso.