El cierre del paso Cristo Redentor sigue superando récords y preocupa al transporte internacional

El cruce del paso Internacional Cristo Redentor llegó a los 27 días cerrado.

La Comisión Nacional de Fronteras aseguró que el tránsito internacional en ese paso terrestre seguirá cerrado de manera preventiva debido a las condiciones meteorológicas extremas y desfavorables, "aún con nevadas y fuerte viento".

Además, la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor advirtió que el cierre podría extenderse ya que el lunes 17 de agosto se prevé la llegada de un nuevo temporal.

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) aseguraron que recorrieron una parte del corredor internacional y señalaron que algunos sectores de la Ruta 7, al menos hasta Puente del Inca, presentaban condiciones para circular.

¿Cómo continuará el pronóstico del tiempo en alta montaña durante la semana?

Martes 11: Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Heladas en oasis cultivados. Nevadas en cordillera. Máxima: 13°C. Mínima: 1°C

Miércoles 12: Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y heladas parciales. Nevadas débiles en cordillera. Máxima: 14°C . Mínima: 2°C

Jueves 13: Parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Nevadas débiles en cordillera. Máxima: 12°C. Mínima: 2°C

Viernes 14: Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Nevadas débiles en cordillera. Máxima: 15°C. Mínima: 4°C

Sábado 15: Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Nevadas débiles en cordillera. Máxima: 16°C. Mínima: 5°C

Domingo 16: Mayormente nublado y frío, descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. Máxima: 12°C. Mínima: 5°C