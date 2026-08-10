Un médico mendocino metió su camioneta en la Pampa del Leoncito y causó un terrible desastre ambiental

Las huellas dejadas sobre el terreno protegido alcanzaron hasta 25 centímetros de profundidad.

Quien manejaba el vehículo al momento del ingreso no autorizado fue identificado como Agustín Añó, un médico mendocino de 46 años. Según la reconstrucción de las autoridades, el conductor ingresó al predio protegido ignorando las restricciones impuestas por las inclemencias invernales y quedó completamente encajado a 1.500 metros del acceso principal, provocando un daño irreversible en la corteza arcillosa del parque.

La Municipalidad de Calingasta difundió en sus redes sociales un video y tomas aéreas que muestran la camioneta encajada a 1,5 kilómetros del ingreso.

El dilema operativo: evalúan esperar dos meses para retirar la camioneta

Actualmente, el vehículo permanece bajo custodia policial de la Comisaría 33ª de Barreal mientras se evalúa la logística de extracción. Personal de Bomberos y de la Secretaría de Estado de Ambiente de San Juan suspendieron los intentos de rescate iniciales tras comprobar que el uso de grúas, motos o vehículos de tracción amenaza con agrandar la superficie dañada y hundir aún más la estructura del terreno humedecido.

El registro en video compartido por el Municipio muestra el vehículo atascado en el lodo y la magnitud de las huellas de 25 centímetros de profundidad.

Frente a este escenario, los organismos de Patrimonio provincial y las autoridades judiciales estudian una alternativa inédita: mantener la camioneta custodiada en el lugar durante casi dos meses hasta que las condiciones climáticas sequen la superficie por completo. El objetivo de la medida es evitar que las maniobras de remolque dupliquen el área destruida por la negligencia vehicular.