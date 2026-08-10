El grave episodio de contaminación e impacto ambiental ocurrido en la Pampa del Leoncito desató un fuerte repudio institucional en la provincia de San Juan. Una camioneta conducida por un médico mendocino avanzó un kilómetro y medio en el interior de la emblemática superficie protegida de Calingasta hasta quedar atrapada por el barro, generando huellas de hasta 25 centímetros de profundidad en un terreno que se encontraba saturado de agua, congelado y bajo un estricto régimen de restricción vehicular.
Un médico mendocino metió su camioneta en la Pampa del Leoncito y causó un terrible desastre ambiental
El vehículo dejó huellas de 25 centímetros en la Pampa del Leoncito. El intendente de Calingasta advirtió que la recuperación demandará aproximadamente 100 años
El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, calificó la situación como "penosa y preocupante" y advirtió sobre la gravedad del daño ocasionado. "Esta camioneta dañó en 25 centímetros de profundidad. Para que se recupere la pampa van a necesitar que pasen 100 años", aseveró el jefe comunal, quien confirmó que la municipalidad impulsará medidas drásticas en la Justicia penal y solicitará al Poder Legislativo provincial que modifique el régimen de sanciones para evitar nuevos desastres ambientales.
La identificación del responsable y el rol de la propietaria
Con el avance del expediente tramitado en el Juzgado de Paz Letrado de Calingasta, las autoridades lograron determinar la identidad de las personas involucradas. La camioneta, una Toyota 4x2 figura a nombre de María del Carmen Valerio Barroso, con domicilio fijado en Godoy Cruz, Mendoza. Sin embargo, las pericias aclararon que la titular registral no se encontraba en el sitio al momento del hecho.
Quien manejaba el vehículo al momento del ingreso no autorizado fue identificado como Agustín Añó, un médico mendocino de 46 años. Según la reconstrucción de las autoridades, el conductor ingresó al predio protegido ignorando las restricciones impuestas por las inclemencias invernales y quedó completamente encajado a 1.500 metros del acceso principal, provocando un daño irreversible en la corteza arcillosa del parque.
El dilema operativo: evalúan esperar dos meses para retirar la camioneta
Actualmente, el vehículo permanece bajo custodia policial de la Comisaría 33ª de Barreal mientras se evalúa la logística de extracción. Personal de Bomberos y de la Secretaría de Estado de Ambiente de San Juan suspendieron los intentos de rescate iniciales tras comprobar que el uso de grúas, motos o vehículos de tracción amenaza con agrandar la superficie dañada y hundir aún más la estructura del terreno humedecido.
Frente a este escenario, los organismos de Patrimonio provincial y las autoridades judiciales estudian una alternativa inédita: mantener la camioneta custodiada en el lugar durante casi dos meses hasta que las condiciones climáticas sequen la superficie por completo. El objetivo de la medida es evitar que las maniobras de remolque dupliquen el área destruida por la negligencia vehicular.
En pocas palabras
- Médico mendocino: un doctor causó un desastre ambiental al ingresar su camioneta a la Pampa del Leoncito.
- Daño irreversible: el vehículo ingresó 1,5 km, dejando huellas de 25 cm, con una recuperación estimada en 100 años.
- Retiro en suspenso: evalúan esperar dos meses para retirar la camioneta y evitar mayor daño al terreno.