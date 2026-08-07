Pidió un marcapasos para un jubilado al PAMI, no lo devolvió y todo terminó en escándalo

Al poco tiempo, y de forma sorprendente, el dispositivo apareció publicado en la plataforma Mercado Libre por un valor inicial de 18.000 pesos de la época.

A través de los reportes tecnológicos y el entrecruzamiento de datos personales, los investigadores lograron comprobar que el usuario detrás de la oferta coincidía plenamente con el médico investigado.

El médico vendía el producto por Mercado Libre.

Las pericias sobre las imágenes publicadas en la web determinaron un dato clave: la marca, el modelo, el número de serie y la fecha de vencimiento eran exactamente idénticos a los del marcapasos entregado originalmente por la obra social.

Como detalla la cobertura del caso en El Economista, la maniobra quedó al descubierto tras una minuciosa investigación que derivó en determinaciones judiciales concretas dadas a conocer en julio de 2022.

La condena y el marcapasos vencido

La Justicia dictó el procesamiento formal del médico bajo la carátula de "defraudación por retención indebida" y le trabó un embargo preventivo sobre sus bienes por la suma de 150.000 pesos.

No obstante, cuando el marcapasos finalmente fue recuperado en febrero de 2020 a raíz de una orden de presentación judicial, el daño ya estaba consumido: el aparato se encontraba vencido, obsoleto y totalmente inservible para ser implantado en un ser humano.