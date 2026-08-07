La ambición a veces cruza los límites de la decencia y roza lo absurdo, tal como quedó demostrado en una causa judicial que dejó perplejos a los investigadores. Un médico quedó formalmente procesado tras protagonizar una maniobra indignante, aprovechándose de un sector, lamentablemente, cada vez más vulnerable: los jubilados.
Pidió un marcapasos para un jubilado al PAMI, no lo devolvió y todo terminó en escándalo
La ambición de este médico cruzó todo tipo de límites ante la cancelación de la operación de un jubilado. Los detalles del caso
Todo comenzó cuando el profesional solicitó formalmente ante el PAMI la entrega de un marcapasos con el objetivo de llevar adelante una intervención quirúrgica programada para un afiliado. Sin embargo, por motivos que formaron parte de la instrucción del expediente, la operación médica nunca llegó a concretarse.
El médico que vendía un marcapasos en Mercado Libre
Ante la cancelación o suspensión de una cirugía de esta naturaleza, el elemento tecnológico debía ser restituido de manera inmediata al Banco de Prótesis Central. Lejos de cumplir con este deber ético, legal y administrativo, el médico omitió la devolución y optó por retener el marcapasos.
Al poco tiempo, y de forma sorprendente, el dispositivo apareció publicado en la plataforma Mercado Libre por un valor inicial de 18.000 pesos de la época.
A través de los reportes tecnológicos y el entrecruzamiento de datos personales, los investigadores lograron comprobar que el usuario detrás de la oferta coincidía plenamente con el médico investigado.
Las pericias sobre las imágenes publicadas en la web determinaron un dato clave: la marca, el modelo, el número de serie y la fecha de vencimiento eran exactamente idénticos a los del marcapasos entregado originalmente por la obra social.
Como detalla la cobertura del caso en El Economista, la maniobra quedó al descubierto tras una minuciosa investigación que derivó en determinaciones judiciales concretas dadas a conocer en julio de 2022.
La condena y el marcapasos vencido
La Justicia dictó el procesamiento formal del médico bajo la carátula de "defraudación por retención indebida" y le trabó un embargo preventivo sobre sus bienes por la suma de 150.000 pesos.
No obstante, cuando el marcapasos finalmente fue recuperado en febrero de 2020 a raíz de una orden de presentación judicial, el daño ya estaba consumido: el aparato se encontraba vencido, obsoleto y totalmente inservible para ser implantado en un ser humano.
En pocas palabras
- Médico procesado: un profesional fue imputado por defraudar al PAMI al no devolver un marcapasos.
- Venta en Mercado Libre: el dispositivo médico apareció publicado en la plataforma online tras la cancelación de una cirugía.
- Daño consumado: el marcapasos fue recuperado pero ya se encontraba vencido e inservible.