El Paso Cristo Redentor lleva 24 días cerrado y aun no hay fecha de reapertura por posibles avalanchas

A pesar del intenso trabajo de las últimas jornadas, la nieve y el riesgo de avalancha han impedido la reapertura del paso a Chile. Foto: Gentileza

Los trabajos del lado chileno y el protocolo de avalanchas controladas

Del lado chileno, las máquinas lograron despejar la calzada en la zona de los caracoles hasta la boca del túnel internacional. Sin embargo, para mitigar el peligro que representa la nieve inestable sobre las curvas, los equipos técnicos en Chile deben ejecutar tareas de detonación o provocación de avalanchas controladas antes de autorizar la circulación de vehículos. Este procedimiento busca desprender la nieve acumulada en las laderas bajo parámetros de seguridad para evitar colapsos imprevistos sobre la ruta.

Los equipos técnicos aplican detonaciones en la nieve inestable para evitar colapsos sobre la calzada.

Mientras Vialidad Nacional argentina continúa las labores de despeje en la zona de Las Cuevas, el tránsito interno por la Ruta Nacional 7 solo se encuentra habilitado de manera preventiva hasta la zona de Valle Pagata o Puente del Inca.

Pronóstico desfavorable y pasos alternativos

Las perspectivas meteorológicas complican el panorama a corto plazo. Las nevadas actuales se mantendrán hasta la mañana del sábado y los modelos anticipan el ingreso de un nuevo temporal durante la próxima semana, lo que podría extender las complicaciones por al menos 7 días más.

El pronóstico anticipa un nuevo temporal la próxima semana que podría extender el cierre por 7 días más.

Ante la inhabilitación del Paso Cristo Redentor y el cierre del paso Pehuenche, las únicas alternativas viales habilitadas en la región para cruzar hacia Chile son los pasos Cardenal Samoré y Pino Hachado.