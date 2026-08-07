El Sistema Integrado Cristo Redentor cumplió 24 días consecutivos cerrado y la incertidumbre crece en la alta montaña. A pesar de los esfuerzos de las cuadrillas de despeje a ambos lados de la cordillera, las autoridades de Argentina y Chile ratificaron que el cruce fronterizo permanecerá inhabilitado al no estar dadas las condiciones de seguridad. En la zona de Las Cuevas se registraron nevadas ligeras con marcas térmicas de hasta 11 grados bajo cero.
El Paso Cristo Redentor lleva 24 días cerrado y aun no hay fecha de reapertura por posibles avalanchas
Tras las intensas nevadas y con temperaturas de 11 grados bajo cero, el riesgo de avalanchas en la cordillera frena la habilitación del cruce a Chile
El factor crítico: la amenaza de avalanchas en las laderas
Al acumulado de nieve de las últimas semanas se sumó un factor determinante para la seguridad vial: el peligro inminente de avalanchas. Esta condición, que suele activarse con fuerza tras los temporales por la inestabilidad de las masas de nieve acumuladas en la ladera, es el principal obstáculo para definir una fecha concreta de reapertura.
"El jueves en la tarde se reunieron las coordinaciones y vialidades de ambos países y determinaron la no reapertura del paso debido a que no hay condiciones de transitabilidad segura", explicó Osvaldo Valle desde la Coordinación de Fronteras. La postura oficial remarca que despejar la calzada no equivale automáticamente a habilitar el paso si persiste el riesgo en altura.
Los trabajos del lado chileno y el protocolo de avalanchas controladas
Del lado chileno, las máquinas lograron despejar la calzada en la zona de los caracoles hasta la boca del túnel internacional. Sin embargo, para mitigar el peligro que representa la nieve inestable sobre las curvas, los equipos técnicos en Chile deben ejecutar tareas de detonación o provocación de avalanchas controladas antes de autorizar la circulación de vehículos. Este procedimiento busca desprender la nieve acumulada en las laderas bajo parámetros de seguridad para evitar colapsos imprevistos sobre la ruta.
Mientras Vialidad Nacional argentina continúa las labores de despeje en la zona de Las Cuevas, el tránsito interno por la Ruta Nacional 7 solo se encuentra habilitado de manera preventiva hasta la zona de Valle Pagata o Puente del Inca.
Pronóstico desfavorable y pasos alternativos
Las perspectivas meteorológicas complican el panorama a corto plazo. Las nevadas actuales se mantendrán hasta la mañana del sábado y los modelos anticipan el ingreso de un nuevo temporal durante la próxima semana, lo que podría extender las complicaciones por al menos 7 días más.
Ante la inhabilitación del Paso Cristo Redentor y el cierre del paso Pehuenche, las únicas alternativas viales habilitadas en la región para cruzar hacia Chile son los pasos Cardenal Samoré y Pino Hachado.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: permanecerá cerrado por 24 días debido a nevadas y riesgo de avalanchas.
- Seguridad vial: el principal obstáculo es el peligro de desprendimientos de nieve acumulada en las laderas.
- Alternativas: se habilitaron los pasos Cardenal Samoré y Pino Hachado para cruzar a Chile.