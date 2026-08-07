Cómo afilar un destornillador de punta plana para mejorar el agarre de los tornillos

Así como en la casa hay cuchillos que no cortan y tijeras que muerden al estar desafiladas, también están los destornilladores que con el paso del tiempo han sufrido el desgaste y ya se han convertido en una herramienta que merece su atención para que vuelva a funcionar correctamente.

Un destornillador con la punta plana defectuosa y no recta, hace que colocar o sacar un tornillo muchas veces se convierte en una tarea que exige mucho trabajo.