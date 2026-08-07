Es muy probable que en casa haya un destornillador de punta plana que tiene ha perdido su forma tradicional por el desgaste y cueste sacar los tornillos cuando lo utilizamos. Lo bueno es que se puede afilar con dos métodos caseros muy efectivos
Herramientas
Cómo afilar un destornillador de punta plana para mejorar el agarre de los tornillos
En casa siempre hay un destornillador que tiene la punta gastada y que ha perdido la capacidad de trabajar bien con los tornillos
Así como en la casa hay cuchillos que no cortan y tijeras que muerden al estar desafiladas, también están los destornilladores que con el paso del tiempo han sufrido el desgaste y ya se han convertido en una herramienta que merece su atención para que vuelva a funcionar correctamente.
Un destornillador con la punta plana defectuosa y no recta, hace que colocar o sacar un tornillo muchas veces se convierte en una tarea que exige mucho trabajo.
La buena noticia es que estas herramientas pueden recuperar su forma tradicional como cuando eran nuevas, gracias a dos maneras caseras de corregir las imperfecciones.
Destornillador bien afilado y con la punta plana corregida
- Usar una lima de metal: fijar el mango del destornillador preferentemente en una morsa de banco o sostener con firmeza en una mesa. Colocar una lima plana de grano fino sobre la punta del destornillador. Frotar la lima de manera hacia adelante siguiendo el ángulo original de la punta. Limar los lados opuestos de la punta hasta que queden planos y sin bordes redondos. Pasar la lima por la punta frontal para dejarla recta y cuadrada.
- Usar una lija sobre una superficie dura: pega una lija de grano 120 o 220 sobre una mesa o un vidrio con cinta adhesiva. Apoyar la punta plana del destornillador de forma completamente horizontal sobre la lija. Mover el destornillador hacia atrás y hacia adelante manteniendo el mismo ángulo de la punta. Girar el destornillador y lijar el otro lado para mantener la simetría del grosor. Cambiar a una lija más fina (grano 400) para pulir y quitar las rebabas de metal.
En pocas palabras
- Destornillador gastado: En casa es común tener puntas de destornillador desgastadas que dificultan el agarre de los tornillos.
- Reparación casera: Se puede afilar un destornillador de punta plana con métodos sencillos utilizando una lima de metal o lija.
- Métodos de afilado: Se recomienda fijar el destornillador y usar una lima o lija sobre una superficie dura para corregir la punta.
Resumen generado por Thinkindot AI