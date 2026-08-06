Cuáles son los árboles frutales que se deben podar en agosto, según expertos en jardinería

Duraznero: la poda que mejora la calidad de los frutos

El duraznero es uno de los árboles frutales que más se beneficia de la poda realizada en agosto. Esta especie produce sus frutos sobre las ramas jóvenes del año anterior, por lo que renovar parte de su estructura resulta fundamental para obtener una buena cosecha.

Al eliminar ramas viejas, débiles o que crecen hacia el interior de la copa, el árbol concentra mejor sus recursos en los brotes más vigorosos. Como consecuencia, recibe más luz y ventilación, dos factores que ayudan a reducir la aparición de enfermedades y favorecen la formación de duraznos más grandes y de mejor calidad.

Otro beneficio importante es que la poda permite mantener una copa equilibrada, facilitando las tareas de cosecha y el ingreso del sol a todas las ramas productivas.

Ciruelo: por qué conviene podarlo antes de la brotación

El ciruelo también integra el grupo de los árboles frutales de carozo que suelen podarse durante agosto. En este caso, el objetivo principal consiste en eliminar ramas secas, dañadas o que se cruzan entre sí, ya que pueden dificultar la circulación del aire y favorecer el desarrollo de hongos.

Realizar la poda antes de que aparezcan los nuevos brotes permite que el árbol cicatrice mejor las heridas y llegue fortalecido a la primavera. Además, una copa más abierta facilita que la luz alcance todas las ramas, lo que influye directamente en la producción y en la calidad de los frutos.

Para obtener los mejores resultados, se recomienda efectuar esta tarea en días secos y utilizar herramientas bien afiladas y desinfectadas para evitar la transmisión de enfermedades.