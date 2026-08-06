La planta prohibida que arruina tus cañerías, pone en riesgo tu salud, y hace que te pongan una multa

El principal problema de esta planta radica en su potente y agresivo sistema radicular. Sus raíces poseen una fuerza descomunal capaces de expandirse bajo las baldosas, levantar veredas enteras y perforar cañerías de agua y cloacas.

Más allá de esto, los frutos del Paraíso contienen sustancias neurotóxicas altamente peligrosas. Su ingestión accidental por parte de niños o animales domésticos pone en riesgo la salud, desatando cuadros severos de intoxicación.

Los frutos de este árbol pueden ser dañinos para las mascotas y personas.

Las ordenanzas vigentes que castigan con una severa multa a quienes insistan en mantener especies prohibidas en las veredas o incumplan las normativas de cuidado ambiental también suman otro problema para este ejemplar.

Cuáles son las consecuencias de ignorar las reglas

Desatender las ordenanzas locales sobre el arbolado público y el control de especies invasoras dejó de ser una simple contravención menor. Hoy en día, los inspectores municipales y las áreas de fiscalización ambiental tienen potestad para labrar actas que se traducen en sanciones económicas directas para los dueños.

Los expertos en jardinería urbana y bromatología aconsejan revisar el estado de los ejemplares cercanos a los cimientos, consultar las normativas vigentes en cada municipio y planificar reemplazos responsables por especies nativas en el caso de tener presente a esta planta.