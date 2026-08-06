La planta prohibida que arruina tus cañerías, pone en riesgo tu salud, y hace que te pongan una multa

Elegir qué plantas cultivar en el jardín o en la vereda de casa no es una decisión que deba tomarse a la ligera ya que, en distintas provincias y municipios, una mala elección puede volverse un verdadero dolor de cabeza financiero y judicial para los propietarios.
Aunque a simple vista parecen ornamentales e inofensivas, existen variedades botánicas que hoy se encuentran bajo la lupa de los especialistas y de las normativas locales debido al daño estructural que provocan y al peligro latente que representan para la salud de la comunidad.
El árbol que representa un peligro oculto y por el que pueden multarte
El árbol Paraíso (Melia azedarach) es una especie muy difundida en plazas, calles y veredas gracias a su resistencia y rápido crecimiento. Sin embargo, lo que durante décadas fue visto como una gran ventaja para paliar los días de calor hoy encendió las alarmas de los municipios, que desalientan e incluso prohíben estrictamente su plantación.
El principal problema de esta planta radica en su potente y agresivo sistema radicular. Sus raíces poseen una fuerza descomunal capaces de expandirse bajo las baldosas, levantar veredas enteras y perforar cañerías de agua y cloacas.
Más allá de esto, los frutos del Paraíso contienen sustancias neurotóxicas altamente peligrosas. Su ingestión accidental por parte de niños o animales domésticos pone en riesgo la salud, desatando cuadros severos de intoxicación.
Las ordenanzas vigentes que castigan con una severa multa a quienes insistan en mantener especies prohibidas en las veredas o incumplan las normativas de cuidado ambiental también suman otro problema para este ejemplar.
Cuáles son las consecuencias de ignorar las reglas
Desatender las ordenanzas locales sobre el arbolado público y el control de especies invasoras dejó de ser una simple contravención menor. Hoy en día, los inspectores municipales y las áreas de fiscalización ambiental tienen potestad para labrar actas que se traducen en sanciones económicas directas para los dueños.
Los expertos en jardinería urbana y bromatología aconsejan revisar el estado de los ejemplares cercanos a los cimientos, consultar las normativas vigentes en cada municipio y planificar reemplazos responsables por especies nativas en el caso de tener presente a esta planta.
En pocas palabras
- Árbol Paraíso: especie prohibida por dañar cañerías, veredas y poner en riesgo la salud.
- Peligro dual: sus raíces destructivas y frutos neurotóxicos representan un riesgo grave.
- Sanciones: ignorar normativas puede acarrear multas municipales por incumplimiento.