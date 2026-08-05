Planta de ruda: qué significa que crezca con pocas hojas y cómo solucionar el problema

Sin embargo, es sumamente frecuente que los apasionados de la jardinería se encuentren con un escenario desconcertante y preocupante: ejemplares que se estiran de forma desmedida, desarrollan tallos sumamente delgados y muestran muy pocas hojas.

La planta de ruda es un tesoro en todos los jardines.

Qué significa que la ruda crezca con pocas hojas

Cuando una ruda presenta este comportamiento desbalanceado, los especialistas en botánica lo identifican como un claro síntoma de estrés ambiental, siendo el factor lumínico el principal responsable.