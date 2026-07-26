Planta de ruda: qué significa que le crezcan flores y cómo hacer para mantenerlas

Sin embargo, hay un fenómeno que suele encender la curiosidad de los apasionados de la jardinería: la aparición de pequeñas flores amarillas. Pero, ¿qué significa?

La planta de ruda es uno de los ejemplares más populares en los jardines.

Qué significa que a la planta de ruda le crezcan flores

Tener una planta de ruda en el hogar es una costumbre muy arraigada. Cuando comienzan a brotar sus flores, la explicación responde tanto a motivos botánicos como a las tradiciones populares: