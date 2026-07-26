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Planta de ruda: qué significa que le crezcan flores y cómo hacer para mantenerlas

Muchos dueños no entienden qué significa la presencia de flores en la planta de ruda. El paso a paso para mantenerlas

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Las flores en la planta de ruda son una sorpresa para muchos dueños. 

Las flores en la planta de ruda son una sorpresa para muchos dueños. 

La planta de ruda es un tesoro en muchos jardines y una de las especies más populares en las casas. Conocida por su aroma característico, sus hojas de color verde azulado y su reputación para alejar las malas energías, suele ser protagonista de patios y balcones.

Sin embargo, hay un fenómeno que suele encender la curiosidad de los apasionados de la jardinería: la aparición de pequeñas flores amarillas. Pero, ¿qué significa?

La planta de ruda es uno de los ejemplares más populares en los jardines.

La planta de ruda es uno de los ejemplares más populares en los jardines.

Qué significa que a la planta de ruda le crezcan flores

Tener una planta de ruda en el hogar es una costumbre muy arraigada. Cuando comienzan a brotar sus flores, la explicación responde tanto a motivos botánicos como a las tradiciones populares:

  • Salud y madurez del cultivo: desde el punto de vista técnico, que la ruda florezca significa que el ejemplar alcanzó su etapa adulta (suele ocurrir a partir del primer o segundo año) y que se encuentra en un entorno favorable. Es la prueba de que recibe la cantidad correcta de sol, riego y nutrientes para reproducirse de forma natural.
  • El significado espiritual: desde la sabiduría ancestral y el Feng Shui, se considera que una ruda florecida es un símbolo de buena suerte, prosperidad y protección energética. Indica que el ambiente donde crece está limpio de tensiones y cargado de vitalidad.
Las flores en la planta de ruda son sinónimo de buena salud.

Las flores en la planta de ruda son sinónimo de buena salud.

Cómo hacer para mantener las flores de ruda sanas

La floración exige un gran gasto de energía para el vegetal. Para evitar que se debilite y lograr que sus flores se mantengan impecables durante más tiempo, podés seguir estos sencillos trucos de cuidado:

  • Luz solar directa: ubica la planta en un sector donde reciba al menos de 4 a 6 horas de sol directo por día. La sombra provoca que los botones florales se caigan antes de tiempo.
  • Riego moderado: la ruda tolera bien la sequía, pero el exceso de humedad es su principal enemigo. Regala únicamente cuando la tierra esté seca al tacto para evitar que se pudran sus raíces.
  • Sustrato con buen drenaje: asegurate de que la tierra sea suelta (podés mezclarla con un poco de arena o perlita) para que el agua no se estanque.
  • Poda de mantenimiento: una vez que las flores comiencen a marchitarse, cortá los tallos florales desde la base con una tijera desinfectada. De esta manera, la planta redirige toda su fuerza hacia el crecimiento de nuevos brotes y follaje sano.

En pocas palabras

  • Ruda florecida: indica salud, madurez y un ambiente energético positivo en el hogar.
  • Cuidados esenciales: requiere sol directo, riego moderado y sustrato con buen drenaje.
  • Poda y mantenimiento: se recomienda cortar flores marchitas para fomentar el crecimiento.
Resumen generado por Thinkindot AI

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