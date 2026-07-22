Planta de ruda: qué significa que tenga bultos marrones y cómo solucionar el problema

La planta de ruda es una de las especies más valoradas tanto en la jardinería como en el ámbito de las creencias populares. Conocida por sus propiedades medicinales, su aroma característico y su fama de ahuyentar las "malas energías", su presencia en las casas es muy común.
Uno de los problemas más frecuentes que suele encender las alarmas entre sus cuidadores es la aparición de bultos marrones o pequeñas escamas adheridas a los tallos y ramas de la planta. Pero, ¿Qué significa?
Qué significa que la ruda tenga bultos marrones
Si bien la tradición popular suele asociar cualquier deterioro repentino de la ruda con la absorción de envidias o tensiones del ambiente, la explicación técnica responde a una causa botánica concreta.
La presencia de estas pequeñas protuberancias de color café o marrón indica la presencia de cochinilla de escudo (también conocida como cochinilla de casco), uno de los insectos parásitos más dañinos para las especies de jardín.
Estos insectos se adosan a la piel del vegetal para succionar la savia de manera constante. Con el paso de los días, este ataque genera diversas consecuencias visibles:
- Pérdida de fuerza y vigor en toda la estructura de la planta.
- Amarillamiento de las hojas, las cuales terminan secándose y cayendo.
- Aparición de negrilla, un hongo de color oscuro que proliferador sobre la melaza que segrega la propia plaga, obstaculizando la fotosíntesis.
Cómo solucionar este problema en la planta de ruda
Para combatir esta plaga sin recurrir a químicos agresivos que puedan dañar la especie, existe un método casero sumamente efectivo cuya base es el alcohol.
El paso a paso para recuperar la planta de forma segura:
- Preparar la solución: mezclar en un recipiente alcohol medicinal o de quemar con agua en partes iguales (o utilizar alcohol al 70%).
- Limpieza manual: humedecer un disco de algodón o un hisopo en la preparación y frotar suavemente sobre cada uno de los bultos marrones. El alcohol disuelve la capa cerosa que protege a la cochinilla, eliminándola al contacto y despeglándola del tallo.
- Tratamiento complementario: una vez retiradas las escamas visibles, se recomienda pulverizar la ruda con una combinación de jabón potásico y aceite de neem para neutralizar posibles huevos o larvas invisibles.