Planta de ruda: qué significa que tenga bultos marrones y cómo solucionar el problema

La presencia de estas pequeñas protuberancias de color café o marrón indica la presencia de cochinilla de escudo (también conocida como cochinilla de casco), uno de los insectos parásitos más dañinos para las especies de jardín.

Estos insectos se adosan a la piel del vegetal para succionar la savia de manera constante. Con el paso de los días, este ataque genera diversas consecuencias visibles:

Pérdida de fuerza y vigor en toda la estructura de la planta.

Amarillamiento de las hojas, las cuales terminan secándose y cayendo.

Aparición de negrilla, un hongo de color oscuro que proliferador sobre la melaza que segrega la propia plaga, obstaculizando la fotosíntesis.

Este problema puede solucionarse con un elemento casero.

Cómo solucionar este problema en la planta de ruda

Para combatir esta plaga sin recurrir a químicos agresivos que puedan dañar la especie, existe un método casero sumamente efectivo cuya base es el alcohol.

El paso a paso para recuperar la planta de forma segura: