Planta de ruda: por qué recomiendan colocar papel aluminio en su tierra y para qué sirve

Este brillo encandila y desorienta a los insectos voladores, impidiendo que se posen en los tallos. Asimismo, para los insectos rastreros, la textura metálica y resbaladiza del aluminio funciona como una barrera física muy incómoda de atravesar.

La ruda es una planta rústica que exige una gran cantidad de luz solar directa para desarrollarse plenamente y concentrar sus aceites esenciales. Si se cultiva en interiores, balcones o zonas de semisombra, el papel de aluminio actúa como un espejo que rebota la luz hacia la parte inferior del follaje.

El papel aluminio es uno de los elementos protagonistas en el mundo de la jardinería casera.

Esto garantiza que las hojas más bajas, que usualmente quedan ocultas bajo la sombra de la misma planta, reciban la iluminación necesaria para realizar la fotosíntesis adecuadamente, evitando que la base se debilite o pierda color.

Las raíces de la ruda son sensibles a los extremos climáticos. El aluminio posee propiedades térmicas útiles para el jardín: durante los meses de verano, refleja el exceso de radiación solar, evitando que la maceta y la tierra se sobrecalienten y deshidraten las raíces.

Cómo aplicarlo de forma correcta

Para aprovechar estas ventajas sin perjudicar a la planta, es fundamental no sellar la tierra por completo. Se deben acomodar tiras o fragmentos de papel de aluminio dejando espacios libres para que el sustrato respire adecuadamente y el agua de riego pueda filtrarse sin problemas, previniendo así el encharcamiento que podría pudrir las raíces.