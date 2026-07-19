Planta de ruda: por qué recomiendan colocar papel aluminio en su tierra y para qué sirve

A menudo se escucha en el mundo de la jardinería casera que colocar papel de aluminio en la tierra o alrededor de las macetas de ciertas plantas tiene beneficios sorprendentes. Cuando se trata de la ruda(Ruta graveolens), una planta cargada de misticismo y valor medicinal, este truco se vuelve aún más popular.
Aunque muchos relacionen esta práctica con rituales de protección esotérica, lo cierto es que existen razones biológicas, físicas y botánicas muy sólidas que explican por qué se recomienda usar este material para mejorar la salud de la planta.
Por qué colocar papel aluminio en la tierra de la planta de ruda
La ruda destaca por su aroma intenso, el cual actúa de forma natural como repelente de insectos. Sin embargo, no es inmune a sufrir infestaciones de pulgones, mosca blanca, hormigas o babosas. Al colocar trozos de papel de aluminio sobre el sustrato con la cara brillante hacia arriba, se genera un efecto de destello con la luz solar.
Este brillo encandila y desorienta a los insectos voladores, impidiendo que se posen en los tallos. Asimismo, para los insectos rastreros, la textura metálica y resbaladiza del aluminio funciona como una barrera física muy incómoda de atravesar.
La ruda es una planta rústica que exige una gran cantidad de luz solar directa para desarrollarse plenamente y concentrar sus aceites esenciales. Si se cultiva en interiores, balcones o zonas de semisombra, el papel de aluminio actúa como un espejo que rebota la luz hacia la parte inferior del follaje.
Esto garantiza que las hojas más bajas, que usualmente quedan ocultas bajo la sombra de la misma planta, reciban la iluminación necesaria para realizar la fotosíntesis adecuadamente, evitando que la base se debilite o pierda color.
Las raíces de la ruda son sensibles a los extremos climáticos. El aluminio posee propiedades térmicas útiles para el jardín: durante los meses de verano, refleja el exceso de radiación solar, evitando que la maceta y la tierra se sobrecalienten y deshidraten las raíces.
Cómo aplicarlo de forma correcta
Para aprovechar estas ventajas sin perjudicar a la planta, es fundamental no sellar la tierra por completo. Se deben acomodar tiras o fragmentos de papel de aluminio dejando espacios libres para que el sustrato respire adecuadamente y el agua de riego pueda filtrarse sin problemas, previniendo así el encharcamiento que podría pudrir las raíces.