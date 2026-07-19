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Pronóstico en Mendoza: continúan las lluvias y el temporal en alta montaña

El pronóstico del tiempo anticipa lluvias y niebla en el llano, viento Zonda en sectores precordilleranos y un intenso temporal de nieve en alta montaña

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
El inicio de la semana comienza con lluvias en Mendoza.
El inicio de la semana comienza con lluvias en Mendoza.

La semana inicia con tiempo inestable en Mendoza. Según el pronóstico, el lunes y el martes estarán marcados por precipitaciones, cielo mayormente nublado y temperaturas bajas, mientras que desde el miércoles las condiciones comenzarán a mejorar con un leve ascenso térmico.

Para el lunes 20 de julio se espera una jornada mayormente nublada con precipitaciones, poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste. En la zona cordillerana continuarán las nevadas. La temperatura máxima alcanzará los 13°C y la mínima será de 3°C.

El martes 21 de julio será el día más frío de la semana. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado, ambiente frío y nuevas precipitaciones, con vientos leves del sudeste. También se mantendrán las nevadas en alta montaña. La máxima apenas llegará a los 9°C, mientras que la mínima descenderá hasta 1°C.

Las condiciones comenzarán a mejorar el miércoles 22 de julio, cuando el cielo se presente parcialmente nublado y se registre un leve ascenso de la temperatura. Los vientos soplarán desde direcciones variables y persistirán las nevadas en la cordillera. La máxima será de 11°C y la mínima de 1°C.

Finalmente, el jueves 23 de julio se espera una jornada con cielo algo nublado, temperaturas en ascenso y vientos leves del este. La máxima alcanzará los 14°C y la mínima será de 4°C, consolidando una mejora en las condiciones del tiempo en el llano, aunque las nevadas continuarán en la cordillera.

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