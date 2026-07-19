Pronóstico en Mendoza: continúan las lluvias y el temporal en alta montaña

Para el lunes 20 de julio se espera una jornada mayormente nublada con precipitaciones, poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste. En la zona cordillerana continuarán las nevadas. La temperatura máxima alcanzará los 13°C y la mínima será de 3°C.

El martes 21 de julio será el día más frío de la semana. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado, ambiente frío y nuevas precipitaciones, con vientos leves del sudeste. También se mantendrán las nevadas en alta montaña. La máxima apenas llegará a los 9°C, mientras que la mínima descenderá hasta 1°C.