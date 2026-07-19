La semana inicia con tiempo inestable en Mendoza. Según el pronóstico, el lunes y el martes estarán marcados por precipitaciones, cielo mayormente nublado y temperaturas bajas, mientras que desde el miércoles las condiciones comenzarán a mejorar con un leve ascenso térmico.
Pronóstico en Mendoza: continúan las lluvias y el temporal en alta montaña
El pronóstico del tiempo anticipa lluvias y niebla en el llano, viento Zonda en sectores precordilleranos y un intenso temporal de nieve en alta montaña
Para el lunes 20 de julio se espera una jornada mayormente nublada con precipitaciones, poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste. En la zona cordillerana continuarán las nevadas. La temperatura máxima alcanzará los 13°C y la mínima será de 3°C.
El martes 21 de julio será el día más frío de la semana. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado, ambiente frío y nuevas precipitaciones, con vientos leves del sudeste. También se mantendrán las nevadas en alta montaña. La máxima apenas llegará a los 9°C, mientras que la mínima descenderá hasta 1°C.
Las condiciones comenzarán a mejorar el miércoles 22 de julio, cuando el cielo se presente parcialmente nublado y se registre un leve ascenso de la temperatura. Los vientos soplarán desde direcciones variables y persistirán las nevadas en la cordillera. La máxima será de 11°C y la mínima de 1°C.
Finalmente, el jueves 23 de julio se espera una jornada con cielo algo nublado, temperaturas en ascenso y vientos leves del este. La máxima alcanzará los 14°C y la mínima será de 4°C, consolidando una mejora en las condiciones del tiempo en el llano, aunque las nevadas continuarán en la cordillera.