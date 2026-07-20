Qué se sabe del feriado por los festejos de la selección Argentina que anunció Javier Milei

En caso de que la respuesta sea afirmativa, el mandatario nacional ha dejado en manos del cuerpo técnico de la Selección y de los jugadores para que sean ellos los que dispongan el día para celebrar y él decretar feriado nacional.

Lo que sí es un hecho es que el plantel de Argentina llega este lunes a las 17 al país, aunque varios jugadores, tras la derrota, decidieron no volver al país y retonar directamente a los clubes en donde juega cada uno. Esto también sería una señal de que si se hiciera el festejo, este tendría que ser en los próximos días para evitar que más jugadores deban viajar a integrarse a sus respectivos clubes.

Javier Milei dejó en manos de los jugadores de la selección Argentina y del cuerpo técnico la posibilidad de un feriado.

Ahora, en caso de que haya festejo y se declare feriado nacional en un día hábil, los bancos no van a funcionar, como así tampoco organismos estatales como ANSES, por lo que se verían afectados los pagos a jubilados y beneficiarios de asignaciones y el organismo social debería cambiar urgente el calendario de pagos.

En cuanto a los trabajadores, les correspondería el pago doble por trabajar en un feriado. Y, en el caso de las clases, estas se verían suspendidas.