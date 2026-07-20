"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional". Con esas palabras, el presidente Javier Milei anunció en las redes sociales que habrá un nuevo feriado pero ¿qué se sabe de este? ¿Hay fechas posibles? ¿Qué afectará?
El feriado anunciado por el presidente Javier Milei desató críticas a favor y en contra de la medida tomada por el mandatario. Los que se mostraron a favor, lo felicitaron por la postura tomada ante un hecho como el que la Selección Argentina haya salido subcampeona. Los que se inclinaron por la contraria, adujeron que al ser las celebraciones en Buenos Aires no debería verse afectado todo el país y por los costos que implica parar el trabajo o tener que pagar doble ese día. Además, está la incertidumbre de cuándo será este feriado.
Qué se sabe del feriado por los festejos de la selección Argentina que anunció Javier Milei
Para empezar, el feriado decretado por el presidente Javier Milei depende de algo muy importante y es que los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección Argentina quieran celebrar el subcampeonato del mundo.
En caso de que la respuesta sea afirmativa, el mandatario nacional ha dejado en manos del cuerpo técnico de la Selección y de los jugadores para que sean ellos los que dispongan el día para celebrar y él decretar feriado nacional.
Lo que sí es un hecho es que el plantel de Argentina llega este lunes a las 17 al país, aunque varios jugadores, tras la derrota, decidieron no volver al país y retonar directamente a los clubes en donde juega cada uno. Esto también sería una señal de que si se hiciera el festejo, este tendría que ser en los próximos días para evitar que más jugadores deban viajar a integrarse a sus respectivos clubes.
Ahora, en caso de que haya festejo y se declare feriado nacional en un día hábil, los bancos no van a funcionar, como así tampoco organismos estatales como ANSES, por lo que se verían afectados los pagos a jubilados y beneficiarios de asignaciones y el organismo social debería cambiar urgente el calendario de pagos.
En cuanto a los trabajadores, les correspondería el pago doble por trabajar en un feriado. Y, en el caso de las clases, estas se verían suspendidas.
En pocas palabras
- Javier Milei anunció un feriado nacional para celebrar el subcampeonato de la Selección Argentina, a definir por jugadores y cuerpo técnico.
- La medida generó críticas y apoyos, con debate sobre el impacto económico y logístico en todo el país.
- El feriado implicaría la suspensión de clases, inactividad bancaria y pago doble para trabajadores, afectando pagos de ANSES.