Hebe y la cúpula política mendocina reaparecieron junto a Cornejo en un acto por el ataque a la AMIA

Natalio Mema y Ulpiano Suarez, dos de los que asoman con chances para ser candidatos a gobernador en 2027.

Realizó un pedido explícito para que la justicia avance hasta que los responsables del atentado rindan cuentas, enfatizando que la impunidad no puede transformarse en una costumbre.

Roberto Lask, en tanto, hizo fuerte hincapié en los discursos que legitiman el odio contra los judíos. “Hay heridas que los años no cierran porque la verdad sigue siendo la primera víctima del terrorismo. Han pasado 32 años de impunidad”, expresó.

El reclamo de la DAIA a 32 años del atentado a la AMIA

Lask reafirmó el compromiso de "seguir reclamando justicia por cada una de las 85 víctimas"; y reclamó que la sociedad no deje de cuestionar las mentiras, ya que considera que "defender la verdad también es defender la vida" y que los atentados comienzan cuando la mentira se acepta sin cuestionamientos.

El presidente de la DAIA en Mendoza advirtió que el terrorismo empieza mucho antes de una bomba, específicamente cuando se naturaliza el odio y “cuando se deshumaniza al otro, cuando se repiten mentiras hasta convertirlas en verdades para algunos, cuando una sociedad deja de preguntarse si aquello que escucha es cierto y comienza simplemente a compartirlo”.

Alfredo Cornejo saluda a Roberto Lask.

“Durante décadas aprendimos a reconocer en nuestro país el antisemitismo cuando venía envuelto en el discurso de la ultraderecha racista, xenófoba y homófoba. Hoy también debemos tener el coraje de reconocer que desde algunos sectores de izquierda que se presentan como defensores de los derechos humanos se han abierto discursos que vuelven a legitimar el odio contra los judíos bajo nuevas falsas consignas. Esta es una caja de Pandora que será muy difícil volver a cerrar. Los atentados no comienzan cuando explota un edificio, comienzan cuando la mentira deja de ser cuestionada”, expresó.

El pedido de justicia de Alfredo Cornejo

El gobernador se sumó a los reclamos con un pedido explícito para que la Justicia avance hasta que los responsables del atentado rindan cuentas.

“La impunidad no puede convertirse en una costumbre y como sociedad y como Estado tenemos la obligación de mantener viva la memoria y de seguir exigiendo que la justicia avance hasta que los responsables rindan cuentas”, expresó Cornejo.

Y reforzó el “compromiso de construir un futuro donde la violencia y el odio nunca tengan lugar”.

El reclamo de la DAIA y el Gobierno de Mendoza a 32 años del atentado a la AMIA.

La causa AMIA duerme en Tribunales

En el barrio porteño de Once, frente a la sede de la mutual de la comunidad judía que fue reconstruida tras el ataque, se desarrolló el acto a nivel nacional.

Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, aseguró que la causa se encuentra estancada en la Justicia Federal y a la espera de destrabarse el juicio en ausencia para los implicados.

“Durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”, afirmó ante el presidente Javier Milei, que participó del homenaje.

Armoza instó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, a que resuelva la validez del juicio en ausencia: “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos.

También apuntó contra el juez Daniel Rafecas, quien tiene a cargo la instrucción de la causa: “Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en impedir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando”.

El titular de la entidad destacó al fiscal Sebastián Basso, pero pidió mayor profundidad en la investigación; a su vez, calificó como “nulo” el accionar del fiscal Gonzalo Miranda. Tanto es así que solicitó al procurador general, Eduardo Casal, que revise su designación.