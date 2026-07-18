El Gobierno intervino una empresa que entregaba agua sin clorar a los vecinos en Guaymallén

Incluso, ante las alertas por bajas concentraciones de cloro, la empresa llegó a instalar a principios de 2021 un tacho de 20 litros con un surtidor en la boca de la cisterna para permitir un goteo constante. Aunque el sistema rudimentario funcionó de forma circunstancial, la precariedad del esquema terminó por colapsar a principios de este año.

La firma improvisó un sistema de goteo con un tacho de 20 litros frente a las alertas por falta de cloro, pero el precario esquema colapsó este año

Las alarmantes inspecciones de 2026

La situación se tornó insostenible entre febrero y marzo pasados. El 27 de febrero se produjo la rotura del motor de la bomba de profundidad, dejando a todo el barrio sin suministro. Ante la incapacidad de la empresa para resolver el incidente, la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS) del Departamento General de Irrigación tuvo que enviar de urgencia a personal de Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) para cambiar la bomba y normalizar el servicio.

Tachos de 20 litros y parches manuales el historial de fallas detrás de la empresa intervenida

Sin embargo, el peligro mayor llegó pocas semanas después. Según consta en las actas de inspección de DIRCAS, se detectaron irregularidades críticas:

16 de marzo (Acta N° 1477): los inspectores constataron que el servicio se encontraba completamente sin clorar debido a fallas en la bomba de clorado. Se ordenó la regularización inmediata bajo apercibimiento de sanciones.

los inspectores constataron que el servicio se encontraba debido a en la de Se ordenó la regularización inmediata bajo apercibimiento de sanciones. 19 de marzo (Acta N° 1514): tres días después, una nueva inspección verificó que la bomba seguía rota y se continuaba aportando agua sin clorar a la red.

Traspaso definitivo a AYSAM

Frente a la vulneración de los principios de continuidad, regularidad y calidad del servicio público, Irrigación dictaminó que se encontraban dadas las condiciones para aplicar el Artículo 43 de la Ley N° 9.589, que habilita la intervención estatal cuando las sanciones económicas ya no son suficientes.

El decreto firmado por Cornejo faculta a la DIRCAS a tomar el control operativo del servicio de Lumaco S.R.L. El objetivo final de la intervención no es solo normalizar los niveles de cloro y asegurar el recurso, sino articular los mecanismos legales y técnicos para transferir definitivamente el servicio de agua a la estatal AYSAM SAPEM.

El gobernador Alfredo Cornejo desplazó por 180 días a la firma Lumaco S.R.L. por graves fallas técnicas. El servicio de la zona pasará a manos de AYSAM.

La empresa ya opera el servicio de cloacas en el Barrio Lumaco / Viñas de Bermejo y maneja las redes de agua en las zonas aledañas, por lo que los informes técnicos la señalan como el operador más adecuado para absorber a los usuarios damnificados. Desde AYSAM ya manifestaron su conformidad para asumir el servicio, supeditada a que se realicen las reparaciones necesarias para garantizar un suministro seguro.