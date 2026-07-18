El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención administrativa del operador de agua potable LUMACO S.R.L. por un plazo de 180 días. La medida, fundamentada en la Ley N° 9.589, responde a una "evidente precariedad" en el servicio que puso en riesgo sanitario a los vecinos del Distrito Buena Nueva y zonas aledañas en Bermejo, Guaymallén, al constatarse que se estaba distribuyendo agua sin el debido proceso de cloración.
El Gobierno intervino una empresa que entregaba agua sin clorar a los vecinos en Guaymallén
Alfredo Cornejo ordenó desplazar por 180 días a Lumaco S.R.L., que distribuía agua sin clorar en Guaymallén
La drástica resolución del Poder Ejecutivo es el corolario de un extenso historial de deficiencias técnicas y financieras que la empresa privada, según se detalla en el decreto que se publicó este viernes.
Tachos de 20 litros y goteo manual: el origen del colapso
La crisis de infraestructura de Lumaco S.R.L. no es nueva. En sus descargos ante el entonces Ente Provincial de Agua y de Saneamiento (EPAS), la firma admitió que la bomba dosificadora de su planta sufrió un "daño irreparable" y que no pudo ser reemplazada por "falta de recursos financieros". Como paliativo improvisado, los operarios realizaban la cloración de forma manual.
Incluso, ante las alertas por bajas concentraciones de cloro, la empresa llegó a instalar a principios de 2021 un tacho de 20 litros con un surtidor en la boca de la cisterna para permitir un goteo constante. Aunque el sistema rudimentario funcionó de forma circunstancial, la precariedad del esquema terminó por colapsar a principios de este año.
Las alarmantes inspecciones de 2026
La situación se tornó insostenible entre febrero y marzo pasados. El 27 de febrero se produjo la rotura del motor de la bomba de profundidad, dejando a todo el barrio sin suministro. Ante la incapacidad de la empresa para resolver el incidente, la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS) del Departamento General de Irrigación tuvo que enviar de urgencia a personal de Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) para cambiar la bomba y normalizar el servicio.
Sin embargo, el peligro mayor llegó pocas semanas después. Según consta en las actas de inspección de DIRCAS, se detectaron irregularidades críticas:
- 16 de marzo (Acta N° 1477): los inspectores constataron que el servicio se encontraba completamente sin clorar debido a fallas en la bomba de clorado. Se ordenó la regularización inmediata bajo apercibimiento de sanciones.
- 19 de marzo (Acta N° 1514): tres días después, una nueva inspección verificó que la bomba seguía rota y se continuaba aportando agua sin clorar a la red.
Traspaso definitivo a AYSAM
Frente a la vulneración de los principios de continuidad, regularidad y calidad del servicio público, Irrigación dictaminó que se encontraban dadas las condiciones para aplicar el Artículo 43 de la Ley N° 9.589, que habilita la intervención estatal cuando las sanciones económicas ya no son suficientes.
El decreto firmado por Cornejo faculta a la DIRCAS a tomar el control operativo del servicio de Lumaco S.R.L. El objetivo final de la intervención no es solo normalizar los niveles de cloro y asegurar el recurso, sino articular los mecanismos legales y técnicos para transferir definitivamente el servicio de agua a la estatal AYSAM SAPEM.
La empresa ya opera el servicio de cloacas en el Barrio Lumaco / Viñas de Bermejo y maneja las redes de agua en las zonas aledañas, por lo que los informes técnicos la señalan como el operador más adecuado para absorber a los usuarios damnificados. Desde AYSAM ya manifestaron su conformidad para asumir el servicio, supeditada a que se realicen las reparaciones necesarias para garantizar un suministro seguro.