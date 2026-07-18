Mundial 2026: Ramiro, el profe maipucino que necesita la ayuda de todos para cumplir el sueño de ver la final

El profe es muy querido en las comunidades educativas de las que forma parte. Es más, ha juntado buena parte del dinero cuando sus alumnos y compañeros vieron el video en Instagram. Pero todavía falta y el tiempo se acaba.

El docente además ha llevado una bandera del Club Deportivo Maipú a todas las canchas donde jugó la Selección argentina. La bandera dice Maipú y tiene el escudo cruzado, pero también dice Mendoza. Tal vez, además de los maipucinos, los mendocinos también le den una mano.

Para Ramiro "todo suma" y no establece ninguna cifra específica para la colecta. Y desde el vamos está agradecido con los que ya lo ayudaron o los que se van a sumar.

N del R: este periodista ya hizo su humilde colaboración para que el profe Ramiro entre a la final.