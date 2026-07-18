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Mundial 2026: Ramiro, el profe maipucino que necesita la ayuda de todos para cumplir el sueño de ver la final

Viajó a Estados Unidos para alentar a la Selección argentina. Estuvo en los partidos contra Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, pero necesita la colaboración de todos para comprar la entrada a la final contra España porque aumentó desmesuradamente

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Ramiro Moreno, el mendocino que intentará llegar a ver la final del Mundial,

Ramiro Moreno, el mendocino que intentará llegar a ver la final del Mundial,

Ramiro Moreno es un joven profesor de Educación Física que llegó a Estados Unidos para alentar a la Selección argentina. Bancó a la infartoneta a partir de los épicos y milagrosos partidos contra Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra. A esta altura cualquier persona de bien sabe que Rami es cábala y tiene que estar en la final, pero todavía le falta dinero para la entrada porque aumentaron inusitadamente. Por eso compartió el alias rami.final para que quien quiera, y elija creer, colabore.

El profe ahorró -dando clases y trabajando en su gimnasio-, pero además vendió camisetas, stickers, álbumes, figuritas, participó en ferias para viajar a Estados Unidos y hasta vendió stickers en los banderazos en ese país para ver los partidos mencionados. Pero ahora el sueño de ver la final se complicó: "El presupuesto se me fue de las manos, están pidiendo fortunas para entrar a la final y por eso tuve que recurrir a esto -la colecta-, si no nunca hubiera sido la intención", explicó en un video.

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Ramiro recordó que en el Mundial de Qatar colaboró con gente que estuvo en su misma situación y por eso espera la oportunidad de comprar la entrada para la final gracias a la ayuda de quienes puedan y quieran.

El profe es muy querido en las comunidades educativas de las que forma parte. Es más, ha juntado buena parte del dinero cuando sus alumnos y compañeros vieron el video en Instagram. Pero todavía falta y el tiempo se acaba.

El docente además ha llevado una bandera del Club Deportivo Maipú a todas las canchas donde jugó la Selección argentina. La bandera dice Maipú y tiene el escudo cruzado, pero también dice Mendoza. Tal vez, además de los maipucinos, los mendocinos también le den una mano.

Para Ramiro "todo suma" y no establece ninguna cifra específica para la colecta. Y desde el vamos está agradecido con los que ya lo ayudaron o los que se van a sumar.

N del R: este periodista ya hizo su humilde colaboración para que el profe Ramiro entre a la final.

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