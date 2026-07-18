Dolor de panza, taquicardia y sudoración: cómo manejar la ansiedad durante la final del Mundial

Qué ocurre en el cerebro cuando juega la Selección argentina

Según la psicóloga, cuando vemos jugar a la Selección "el cerebro no procesa el partido solo como un evento deportivo". Como los argentinos nos identificamos con el equipo, el resultado se experimenta como si fuera propio.

"Se activan distintos circuitos cerebrales vinculados con el procesamiento de las emociones, la anticipación de recompensas y la respuesta al estrés", explicó Blasco.

¿Qué ocurre en el cerebro cuando juega la Selección Argentina? Imagen: Axel Lloret.

Cuando Argentina mete un gol o tiene una jugada favorable, se ponen en marcha los circuitos asociados con el placer, la alegría y el entusiasmo. En cambio, durante momentos de máxima tensión, como por ejemplo una definición por penales o una jugada decisiva, el organismo activa su sistema de alerta porque interpreta la situación como emocionalmente relevante.

Aunque muchas personas no sean futboleras, los partidos de la Scaloneta suelen atraparlas igual. Para la psicóloga, esto sucede porque la camiseta argentina representa mucho más que un equipo.

"La Selección simboliza identidad nacional, pertenencia y recuerdos compartidos", señaló. Además, durante un Mundial se vive una experiencia colectiva que atraviesa a toda la sociedad. Las banderas en las calles, el entusiasmo de familiares, amigos y compañeros de trabajo, la cobertura de los medios e incluso los festejos propician un contagio de emociones. Vivimos nuestras propias emociones y absorbemos las de quienes nos rodean.

Por qué pasamos de la angustia a la felicidad en segundos

Uno de los rasgos más llamativos de los partidos es la rapidez con la que cambian las emociones. Un minuto antes todo parece perdido y, segundos después, uno o dos goles transforman el sufrimiento en una alegría desenfrenada.

Muchas personas experimentan dolor de panza, sudoración, y angustia cuando miran un partido. Imagen: Axel Lloret.

Blasco explicó que esto ocurre porque el cerebro evalúa permanentemente distintos escenarios posibles. Mientras existe la posibilidad de ganar aparece la ilusión y la esperanza, aunque la posibilidad de perder genera ansiedad, frustración y angustia. Estas emociones pueden convivir y alternarse constantemente, especialmente en un deporte tan impredecible como el fútbol.

¿Es normal sentir dolor de panza mirando la final del Mundial?

Muchos hinchas experimentan síntomas físicos durante un partido decisivo. Algunas de las manifestaciones frecuentes son: palpitaciones, manos sudorosas, respiración acelerada, tensión muscular o molestias digestivas.

La licenciada explicó que estas reacciones forman parte de la activación del sistema nervioso simpático, responsable de preparar al organismo para responder ante situaciones que interpreta como importantes. Aunque no exista un peligro real, el cerebro responde liberando adrenalina y noradrenalina, lo que provoca esos cambios físicos.

Para los jugadores de la Selección también es desbordante jugar un partido. Imagen: AFA.

En el caso de que estas reacciones sean transitorias y aparezcan únicamente durante el partido, forman parte de una respuesta completamente normal del organismo.

Recomendaciones para manejar la ansiedad durante el partido de la Selección

La psicóloga aclaró que sentir nervios, ansiedad o angustia durante un partido importante es una respuesta esperable, especialmente cuando el equipo tiene un fuerte significado emocional para la persona. El objetivo no es eliminar esas emociones, sino aprender a transitarlas de una manera más saludable.

"Es importante tener en cuenta que durante este tipo de eventos es habitual modificar algunas rutinas como consumir bebidas alcohólicas, ingerir comidas abundantes o dormir menos y estos factores pueden intensificar sensaciones como las palpitaciones, las ideas o el malestar físico en general y hacer justamente que la experiencia emocional se viva con mayor intensidad", comentó.

Practicar respiraciones lentas y profundas: si los nervios aumentan durante el partido, esta técnica ayuda a que el organismo recupere la calma.

si los nervios aumentan durante el partido, esta técnica ayuda a que el organismo recupere la calma. Hacer una pausa: si notas una tensión muy alta, conviene levantarse o retirarse unos minutos del lugar donde se está viendo el encuentro para disminuir la activación emocional.

Sentir nervios, ansiedad o angustia durante un partido importante es una respuesta totalmente esperable. Imagen: Axel Lloret.