Pensaron que era una isla pero resultó ser una construcción humana de hace más de 5.000 años

Lo que los arqueólogos encontraron no era simplemente una acumulación de piedras colocadas en aguas poco profundas. Debajo de la superficie se encontraba una plataforma circular de madera de unos 23 metros de diámetro, construida con troncos y ramas. Las dataciones mediante radiocarbono ubican su primera etapa de construcción entre 3500 y 3300 a.C., en una época en la que las comunidades de Gran Bretaña e Irlanda levantaban monumentos funerarios y grandes estructuras ceremoniales.

El hallazgo en un lago de Escocia que obliga a reescribir la historia de una antigua construcción

Sin embargo, la isla artificial no permaneció igual a lo largo del tiempo. Durante siglos, distintas generaciones regresaron al lugar y modificaron su estructura. Cerca de 2.000 años después de su construcción, durante la Edad del Bronce Media, se añadió una nueva capa de ramas y piedras. Más tarde, durante la Edad del Hierro, volvió a registrar actividad humana.

Este patrón de uso, abandono y reutilización sugiere que el sitio mantuvo una importancia especial durante miles de años y para comunidades con formas de vida muy diferentes. El hallazgo no solo cambia la historia de los crannogs, sino que también revela la capacidad de las sociedades neolíticas para crear complejas construcciones en entornos acuáticos mucho antes de lo que se creía.