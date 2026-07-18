Pensaron que era una isla pero resultó ser una construcción humana de hace más de 5.000 años

Durante miles de años, los habitantes de Escocia creyeron que los crannogs eran islas naturales. Sin embargo, una de estas estructuras, ubicada en medio del lago escocés Loch Bhorgastail, en la isla de Lewis, reveló una historia completamente diferente. Análisis recientes determinaron que fue construida por humanos.
Investigadores de la Universidad de Southampton utilizaron una técnica llamada estereofotogrametría para estudiar la estructura tanto por encima como por debajo de la línea de flotación. El análisis permitió identificar una gran plataforma de madera oculta bajo lo que actualmente parece una pequeña isla de piedra.
La isla que ocultó un secreto durante milenios: fue construida por humanos mucho antes de Stonehenge
Se trata de una construcción levantada hace más de 5.000 años, durante el Neolítico, varios siglos antes que el famoso monumento de Stonehenge. Durante décadas, los crannogs fueron asociados principalmente con la Edad del Hierro y los períodos medieval y posmedieval. Sin embargo, la evidencia hallada en las Hébridas Exteriores, y ahora en Loch Bhorgastail, demuestra que estas construcciones podrían ser hasta 2.500 años más antiguas de lo que se pensaba.
Lo que los arqueólogos encontraron no era simplemente una acumulación de piedras colocadas en aguas poco profundas. Debajo de la superficie se encontraba una plataforma circular de madera de unos 23 metros de diámetro, construida con troncos y ramas. Las dataciones mediante radiocarbono ubican su primera etapa de construcción entre 3500 y 3300 a.C., en una época en la que las comunidades de Gran Bretaña e Irlanda levantaban monumentos funerarios y grandes estructuras ceremoniales.
El hallazgo en un lago de Escocia que obliga a reescribir la historia de una antigua construcción
Sin embargo, la isla artificial no permaneció igual a lo largo del tiempo. Durante siglos, distintas generaciones regresaron al lugar y modificaron su estructura. Cerca de 2.000 años después de su construcción, durante la Edad del Bronce Media, se añadió una nueva capa de ramas y piedras. Más tarde, durante la Edad del Hierro, volvió a registrar actividad humana.
Este patrón de uso, abandono y reutilización sugiere que el sitio mantuvo una importancia especial durante miles de años y para comunidades con formas de vida muy diferentes. El hallazgo no solo cambia la historia de los crannogs, sino que también revela la capacidad de las sociedades neolíticas para crear complejas construcciones en entornos acuáticos mucho antes de lo que se creía.
En pocas palabras
- Hallazgo arqueológico: Una supuesta isla en Escocia resultó ser una construcción humana de 5.000 años.
- Técnica de estudio: Se utilizó estereofotogrametría para analizar la estructura bajo el agua.
- Antigüedad de crannogs: La construcción es anterior a Stonehenge, modificada a lo largo de miles de años.