La familia que abrió un canal a pala entre dos ríos y cambió para siempre el Delta del Paraná

La obra, que demandó varias semanas de trabajo, comenzó como una simple zanja por la que apenas pasaba un bote a remo. Años después, el municipio la amplió con dragas a vapor hasta alcanzar unos cinco metros de ancho y tres de profundidad, lo que permitió el paso de lanchas colectivas y embarcaciones de carga.

Este canal en la actualidad

Con el paso de los años, el canal Ortiz ganó importancia y las lanchas que recorrían las islas comenzaron a utilizarlo de forma habitual. En la actualidad, este paso conecta dos ríos y facilita el transporte de pasajeros y de productos isleños hacia el continente, mejorando la conectividad y la actividad económica de la región.

Lo que empezó como una zanja rudimentaria fue ampliándose con el tiempo. Gracias al trabajo realizado con dragas a vapor del municipio, el canal alcanzó unos cinco metros de ancho y tres metros de profundidad, dimensiones que permitieron el paso de lanchas colectivas y embarcaciones dedicadas al transporte de la producción local.