La familia que abrió un canal a pala entre dos ríos y cambió para siempre el Delta del Paraná

El Delta del Paraná es un inmenso laberinto de islas, ríos y arroyos de agua dulce ubicado en el noreste de Argentina. Es el lugar donde el extenso río Paraná finaliza su recorrido antes de desembocar en el Río de la Plata.
En el corazón de este paisaje, se encuentra el canal Ortiz, una obra que hace más de un siglo transformó la vida de los habitantes de la zona. A diferencia de las grandes obras de ingeniería actuales, este canal nació gracias al esfuerzo de una familia.
El canal que una familia abrió a pala entre dos ríos y que todavía usan miles de embarcaciones
A fines del siglo XIX, cuando trasladarse por el Delta del Paraná implicaba recorrer largos desvíos entre ríos e islas, la familia Ortiz decidió cambiar esa realidad con sus propias manos. El padre de la familia, junto con cuatro de sus hijos y otros parientes, excavó con palas y azadas un canal de unos 800 metros para unir los ríos Carapachay y Caraguatá y acortar el viaje.
La obra, que demandó varias semanas de trabajo, comenzó como una simple zanja por la que apenas pasaba un bote a remo. Años después, el municipio la amplió con dragas a vapor hasta alcanzar unos cinco metros de ancho y tres de profundidad, lo que permitió el paso de lanchas colectivas y embarcaciones de carga.
Este canal en la actualidad
Con el paso de los años, el canal Ortiz ganó importancia y las lanchas que recorrían las islas comenzaron a utilizarlo de forma habitual. En la actualidad, este paso conecta dos ríos y facilita el transporte de pasajeros y de productos isleños hacia el continente, mejorando la conectividad y la actividad económica de la región.
Lo que empezó como una zanja rudimentaria fue ampliándose con el tiempo. Gracias al trabajo realizado con dragas a vapor del municipio, el canal alcanzó unos cinco metros de ancho y tres metros de profundidad, dimensiones que permitieron el paso de lanchas colectivas y embarcaciones dedicadas al transporte de la producción local.