El cuidado de las plantas no tiene por qué ser una tarea compleja ni costosa. Con soluciones ecológicas y accesibles, como el uso de saquitos de té, lograremos un impacto significativo. En este caso, aprenderás a saber el motivo por el cual debemos colocarlo en la tierra de la sansevieria o lengua de suegra.
Por qué recomiendan colocar saquitos de té en la tierra de la sansevieria o lengua de suegra
Luego de tomar una infusión, es recomendable guardar los saquitos de té y colocarlos en el sustrato de la sansevieria
Pocos lo saben: para qué sirve colocar saquitos de té en la tierra de la sansevieria o lengua de suegra
El hábito de reciclar los saquitos de té usados en las macetas ha cobrado gran relevancia como un secreto a voces que pasa de generación en generación y que conviene ponerlo en práctica con la mencionada suculenta.
Este truco de jardinería posee una explicación lógica. Tras la infusión, las hojas de té mantienen propiedades nutritivas que se integran al suelo durante su descomposición. Al colocarlas en la tierra, aportan de manera gradual nitrógeno y diversos minerales que enriquecen la materia orgánica del sustrato. Si bien los especialistas advierten que este residuo no sustituye a un fertilizante integral, sí constituye un excelente aditivo para optimizar el suelo de forma natural.
Antes de implementar este truco, es fundamental constatar la composición del saquito de té. Aunque muchos aparentan ser de papel, algunos contienen plásticos no biodegradables que contaminan la tierra a largo plazo. Si el material es orgánico, como algodón o fibras vegetales, se puede enterrar por completo, caso contrario, se debe abrir el envoltorio para utilizar únicamente las hebras sueltas.
Para aplicar este truco de jardinería debemos seguir sugerencias precisas. Por ejemplo, las hojas de té se deben enfriar por completo y tienen que haber sido infusionadas exclusivamente en agua, sin azúcar ni lácteos. Asimismo, hay que retirar elementos metálicos o etiquetas antes de mezclar el residuo con la capa superior de la tierra.
Además, emplear uno o dos saquitos de té por maceta pequeña basta para nutrir el suelo de la sansevieria sin alterar drásticamente su PH. Abusar de este desecho orgánico podría retener una humedad excesiva en las raíces o propiciar el desarrollo de hongos, afectando la salud de la lengua de suegra.