Antes de implementar este truco, es fundamental constatar la composición del saquito de té. Aunque muchos aparentan ser de papel, algunos contienen plásticos no biodegradables que contaminan la tierra a largo plazo. Si el material es orgánico, como algodón o fibras vegetales, se puede enterrar por completo, caso contrario, se debe abrir el envoltorio para utilizar únicamente las hebras sueltas.

Para aplicar este truco de jardinería debemos seguir sugerencias precisas. Por ejemplo, las hojas de té se deben enfriar por completo y tienen que haber sido infusionadas exclusivamente en agua, sin azúcar ni lácteos. Asimismo, hay que retirar elementos metálicos o etiquetas antes de mezclar el residuo con la capa superior de la tierra.

Además, emplear uno o dos saquitos de té por maceta pequeña basta para nutrir el suelo de la sansevieria sin alterar drásticamente su PH. Abusar de este desecho orgánico podría retener una humedad excesiva en las raíces o propiciar el desarrollo de hongos, afectando la salud de la lengua de suegra.