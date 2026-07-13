El metro más profundo de América Latina: tendrá estaciones de hasta 65 metros bajo tierra

El proyecto también incluye la ampliación de líneas ya existentes, como la Línea 4, y la participación de concesiones público-privadas para optimizar la inversión y la operación del sistema. El objetivo es aumentar la capacidad del metro, reducir los tiempos de viaje, mejorar la seguridad y la sostenibilidad, y ofrecer un transporte más eficiente, accesible y ecológico para los habitantes de esta ciudad brasileña.

Cómo es la construcción de este metro en América Latina

La Línea 6-Naranja es actualmente la mayor obra de infraestructura subterránea en ejecución en América Latina. Una vez finalizada, conectará la estación Brasilândia, ubicada en la zona norte de São Paulo, con la estación São Joaquim, en el centro de la ciudad.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que algunas de sus estaciones alcanzarán hasta 65 metros de profundidad, convirtiéndose en las más profundas de América Latina. Gracias a esta nueva conexión, los tiempos de viaje se reducirán de más de 90 minutos a apenas 23 minutos. Además, se estima que la línea transportará a más de 600.000 pasajeros por día.

En julio de 2026, la Línea 6-Naranja se encuentra en su primera fase de operación asistida, mientras continúan las obras de expansión. Según el cronograma del proyecto, en octubre de este año se prevé inaugurar un tramo complementario de esta primera etapa, que extenderá el recorrido hacia el norte desde la estación João Paulo I hasta Brasilândia.