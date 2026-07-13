Un país de América Latina está levantando una de las obras de infraestructura más icónicas y sorprendentes. Se trata de un ambicioso proyecto de ampliación del metro que busca transformar el transporte público y movilizar a cientos de miles de pasajeros cada día.
El metro más profundo de América Latina: tendrá estaciones de hasta 65 metros bajo tierra
El ambicioso proyecto de ampliación busca transformar el transporte público con estaciones que marcan un hito en la infraestructura de América Latina.
Además de aumentar la capacidad operativa, esta construcción de América Latina pretende mejorar la conectividad entre los barrios periféricos y el centro de la ciudad mediante nuevas líneas, estaciones y tecnología de última generación.
El país de América Latina que construye el metro más profundo de la región: estaciones a 65 metros bajo tierra
La ampliación del Metro de São Paulo, en Brasil, es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de América Latina. El plan contempla la modernización de estaciones y vías, la incorporación de sistemas de señalización avanzados y la construcción de nuevas líneas, como la Línea 6-Naranja, que conectará zonas periféricas con el centro de la ciudad y será una de las más extensas de la red.
El proyecto también incluye la ampliación de líneas ya existentes, como la Línea 4, y la participación de concesiones público-privadas para optimizar la inversión y la operación del sistema. El objetivo es aumentar la capacidad del metro, reducir los tiempos de viaje, mejorar la seguridad y la sostenibilidad, y ofrecer un transporte más eficiente, accesible y ecológico para los habitantes de esta ciudad brasileña.
Cómo es la construcción de este metro en América Latina
La Línea 6-Naranja es actualmente la mayor obra de infraestructura subterránea en ejecución en América Latina. Una vez finalizada, conectará la estación Brasilândia, ubicada en la zona norte de São Paulo, con la estación São Joaquim, en el centro de la ciudad.
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que algunas de sus estaciones alcanzarán hasta 65 metros de profundidad, convirtiéndose en las más profundas de América Latina. Gracias a esta nueva conexión, los tiempos de viaje se reducirán de más de 90 minutos a apenas 23 minutos. Además, se estima que la línea transportará a más de 600.000 pasajeros por día.
En julio de 2026, la Línea 6-Naranja se encuentra en su primera fase de operación asistida, mientras continúan las obras de expansión. Según el cronograma del proyecto, en octubre de este año se prevé inaugurar un tramo complementario de esta primera etapa, que extenderá el recorrido hacia el norte desde la estación João Paulo I hasta Brasilândia.