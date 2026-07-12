La ciudad de América Latina que logró entrar al top 10 de las más bellas del mundo

Ubicada en el Valle de Aburrá, en la cordillera Central de los Andes, Medellín está rodeada de montañas que forman uno de sus paisajes más característicos. Por esa geografía recibió el apodo de "la ciudad de la eterna primavera", debido a su clima templado durante gran parte del año.

¿Por qué Medellín es la mejor ciudad para visitar en América Latina?

Medellín es reconocida por proyectos que buscaron reducir las desigualdades y conectar distintos sectores de la ciudad. Uno de sus símbolos son los metrocables, sistemas de transporte por cable que comunican las zonas ubicadas en las laderas de las montañas con el resto de la ciudad.

La ciudad ha impulsado parques urbanos y zonas ambientales para integrar la naturaleza dentro del área metropolitana. Uno de sus lugares más conocidos es el Parque Arví, una reserva natural cercana.

Medellín es el centro económico y cultural de la región de Antioquia. Sus habitantes, conocidos como paisas, suelen destacar por una identidad marcada por la tradición, el emprendimiento y la importancia de los vínculos familiares. Esa cultura se refleja en la arquitectura, la gastronomía, las fiestas y la forma de recibir a los visitantes.