Hay ciudades que no solo se recorren, sino que logran quedarse en la memoria de quienes las visitan. En América Latina, una ciudad ha logrado conquistar la mirada del mundo por su identidad única y su capacidad de reinventarse.
La ciudad de América Latina que logró entrar al top 10 de las más bellas del mundo
La riqueza cultural de esta ciudad la han catapultado al top 10 de ciudades más bellas, consolidándola como un destino latinoamericano de relevancia
Su transformación urbana, su riqueza cultural y la calidez de sus habitantes la convirtieron en un destino destacado a nivel internacional. Según rankings recientes de Time Out, varias ciudades latinoamericanas lograron posicionarse entre las más atractivas del planeta.
La joya escondida de Colombia que quedó entre las ciudades más bellas del planeta
Medellín fue la ciudad de América Latina mejor ubicada, ocupando el noveno lugar a nivel mundial. La ciudad se destacó por su transformación urbana, sus espacios verdes, su clima, la innovación y la combinación entre naturaleza y vida cultural.
Ubicada en el Valle de Aburrá, en la cordillera Central de los Andes, Medellín está rodeada de montañas que forman uno de sus paisajes más característicos. Por esa geografía recibió el apodo de "la ciudad de la eterna primavera", debido a su clima templado durante gran parte del año.
¿Por qué Medellín es la mejor ciudad para visitar en América Latina?
Medellín es reconocida por proyectos que buscaron reducir las desigualdades y conectar distintos sectores de la ciudad. Uno de sus símbolos son los metrocables, sistemas de transporte por cable que comunican las zonas ubicadas en las laderas de las montañas con el resto de la ciudad.
La ciudad ha impulsado parques urbanos y zonas ambientales para integrar la naturaleza dentro del área metropolitana. Uno de sus lugares más conocidos es el Parque Arví, una reserva natural cercana.
Medellín es el centro económico y cultural de la región de Antioquia. Sus habitantes, conocidos como paisas, suelen destacar por una identidad marcada por la tradición, el emprendimiento y la importancia de los vínculos familiares. Esa cultura se refleja en la arquitectura, la gastronomía, las fiestas y la forma de recibir a los visitantes.