Cómo es vivir en la ciudad que conquistó el primer lugar por su belleza y dejó atrás a París

El principal símbolo de esta ciudad es la Montaña de la Mesa (Table Mountain), una formación natural de 1.086 metros de altura que domina el paisaje urbano. La combinación de montañas, playas, océano y naturaleza convierte a esta ciudad en un lugar único para el turismo.

La ciudad de África que sorprendió al mundo al ser elegida la más bella del planeta

Además, Ciudad del Cabo forma parte del Reino Floral del Cabo, una de las regiones con mayor diversidad de plantas del planeta. Allí existen más de 9.000 especies vegetales, y cerca del 70% de ellas no crecen en ningún otro lugar del mundo.

La ciudad también es conocida como la "Mother City" ("Ciudad Madre"), porque fue el primer asentamiento europeo permanente de Sudáfrica, fundado en 1652 por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales.

Según la encuesta de Time Out, no se compararon directamente las ciudades, sino que se midió la percepción de sus propios habitantes. El 86% de los encuestados en Ciudad del Cabo consideró que su ciudad es "bella", el porcentaje más alto del estudio.

Vivir en Ciudad del Cabo ofrece un gran contraste entre la belleza natural y los desafíos socioeconómicos. Es una ciudad muy atractiva para expatriados por su excelente calidad de vida, clima templado y bajo costo en comparación con Europa o Norteamérica, aunque los alquileres en zonas turísticas son altos. Sin embargo, enfrenta altas tasas de criminalidad y desigualdad.

El ranking de las cinco ciudades más bellas del mundo quedó conformado de la siguiente manera: