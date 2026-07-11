Cómo es vivir en la ciudad que conquistó el primer lugar por su belleza y dejó atrás a París

En el mundo existen miles de ciudades, y cada una tiene algo que la hace especial. Algunas destacan por su historia, otras por su cultura y muchas por sus paisajes o belleza natural. Pero una ciudad logró posicionarse como la más bella del mundo según sus propios habitantes.
El ranking de Time Out 2026 elaboró esta clasificación a partir de una encuesta realizada a más de 24.000 personas en 150 ciudades, además de la opinión de más de 100 expertos de la revista. El estudio no comparó las ciudades con un criterio único, sino que analizó la percepción de quienes viven en ellas y qué tan bella consideran su propia ciudad.
La ciudad del mundo que conquistó el primer lugar por su belleza y dejó atrás a París
El primer lugar fue para Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, una ciudad ubicada en el extremo sur del continente africano. Está rodeada por el océano Atlántico y se encuentra cerca del Cabo de Buena Esperanza, una zona conocida históricamente como el punto donde se unen las rutas entre los océanos Atlántico e Índico.
El principal símbolo de esta ciudad es la Montaña de la Mesa (Table Mountain), una formación natural de 1.086 metros de altura que domina el paisaje urbano. La combinación de montañas, playas, océano y naturaleza convierte a esta ciudad en un lugar único para el turismo.
La ciudad de África que sorprendió al mundo al ser elegida la más bella del planeta
Además, Ciudad del Cabo forma parte del Reino Floral del Cabo, una de las regiones con mayor diversidad de plantas del planeta. Allí existen más de 9.000 especies vegetales, y cerca del 70% de ellas no crecen en ningún otro lugar del mundo.
La ciudad también es conocida como la "Mother City" ("Ciudad Madre"), porque fue el primer asentamiento europeo permanente de Sudáfrica, fundado en 1652 por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales.
Según la encuesta de Time Out, no se compararon directamente las ciudades, sino que se midió la percepción de sus propios habitantes. El 86% de los encuestados en Ciudad del Cabo consideró que su ciudad es "bella", el porcentaje más alto del estudio.
Vivir en Ciudad del Cabo ofrece un gran contraste entre la belleza natural y los desafíos socioeconómicos. Es una ciudad muy atractiva para expatriados por su excelente calidad de vida, clima templado y bajo costo en comparación con Europa o Norteamérica, aunque los alquileres en zonas turísticas son altos. Sin embargo, enfrenta altas tasas de criminalidad y desigualdad.
El ranking de las cinco ciudades más bellas del mundo quedó conformado de la siguiente manera:
- Ciudad del Cabo (Sudáfrica) — 86%
- Edimburgo (Escocia) — 84%
- Sídney (Australia) — 78%
- Chicago (Estados Unidos) — 77%
- Lisboa (Portugal) — 74%