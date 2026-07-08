La ciudad de América del Sur que supera a las europeas y busca convertirse en "basura cero"

El cambio más importante llegó cuando Florianópolis decidió atacar el problema desde el origen: los residuos orgánicos. A diferencia de muchas ciudades que comenzaron enfocándose en plástico, papel o vidrio, la ciudad apostó por reciclar restos de comida y convertirlos en compost. Al principio hubo resistencia. Muchos vecinos rechazaban la idea porque consideraban desagradable separar los restos orgánicos. Sin embargo, con el tiempo el sistema se consolidó.

Florianópolis: la única ciudad de América del Sur que camina hacia el "basura cero"

Aunque Florianópolis ya es considerada un ejemplo mundial, la meta final todavía está en camino: convertirse oficialmente en una ciudad “Basura Cero” para 2030. Su experiencia demuestra que reducir los residuos no depende solo de grandes inversiones, sino también de cambiar hábitos cotidianos durante décadas.

En esta urbe de América del Sur, los vecinos separan sus residuos, esperan los días establecidos para sacar las bolsas de materiales reciclables y llevan sus envases de vidrio a puntos específicos de recolección.

Aunque estas prácticas son habituales en muchas ciudades europeas, todavía están lejos de ser una realidad en gran parte de Brasil y América del Sur. El objetivo del programa es dejar atrás el modelo tradicional de enterrar basura. Para lograrlo, la ciudad apunta a reciclar cerca del 60% de materiales como plástico y vidrio, además de transformar hasta el 90% de los restos de comida en compost.

Los resultados se demuestran en cifras