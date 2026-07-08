Una alerta amarilla por viento Zonda fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles, pero afectará algunas zonas de Mendoza. El pronóstico del tiempo indica que hoy se espera un ascenso de temperaturas, además de condiciones estables para los próximos días. En alta montaña se esperan nevadas débiles.
El pronóstico del tiempo alerta sobre viento Zonda y ascenso de la temperatura: dónde se sentirá
Las ráfagas de viento Zonda se sentirán en varios puntos de la provincia durante este miércoles, según el pronóstico del tiempo
Para este miércoles se espera que haya algunas nubes altas como consecuencia de un frente que afecta la cordillera con nevadas débiles e intermitentes hasta el viernes.
La máxima en el Gran Mendoza para hoy está prevista en 18 grados y las condiciones de estabilidad se mantendrán durante el feriado del jueves y el viernes, decretado como día no laborable con fines turísticos.
Para estos dos días las temperaturas máximas volverán a bajar levemente, pero se mantienen valores típicos para el mes de julio.
Pronóstico del tiempo con alerta por viento Zonda
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por ráfagas de viento Zonda durante la tarde de este miércoles en Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, precordillera de Las Heras y precordillera de Luján de Cuyo.
La alerta amarilla para estas zonas indica que el viento "puede tener velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa".
Para la alta montaña la alerta vigente es por fuertes ráfagas de viento, en medio de la posibilidad de nevadas débiles, mientras que en la zona de la cordillera de San Carlos y Tunuyán hay una advertencia por nevadas y viento. Además, el pronóstico del tiempo indica que se espera fuerte viento también en Malargüe.