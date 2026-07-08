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Alerta amarilla

El pronóstico del tiempo alerta sobre viento Zonda y ascenso de la temperatura: dónde se sentirá

Las ráfagas de viento Zonda se sentirán en varios puntos de la provincia durante este miércoles, según el pronóstico del tiempo

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El pronóstico del tiempo alertó por viento Zonda en algunas zonas de Mendoza para este miércoles. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo alertó por viento Zonda en algunas zonas de Mendoza para este miércoles. Imagen ilustrativa.

Foto: Gentileza Celia Duek

Una alerta amarilla por viento Zonda fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles, pero afectará algunas zonas de Mendoza. El pronóstico del tiempo indica que hoy se espera un ascenso de temperaturas, además de condiciones estables para los próximos días. En alta montaña se esperan nevadas débiles.

Para este miércoles se espera que haya algunas nubes altas como consecuencia de un frente que afecta la cordillera con nevadas débiles e intermitentes hasta el viernes.

La máxima en el Gran Mendoza para hoy está prevista en 18 grados y las condiciones de estabilidad se mantendrán durante el feriado del jueves y el viernes, decretado como día no laborable con fines turísticos.

El pron&oacute;stico del tiempo indic&oacute; que este mi&eacute;rcoles la m&aacute;xima alcanzar&aacute; los 18 grados. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo indicó que este miércoles la máxima alcanzará los 18 grados. Imagen ilustrativa.

Para estos dos días las temperaturas máximas volverán a bajar levemente, pero se mantienen valores típicos para el mes de julio.

Pronóstico del tiempo con alerta por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por ráfagas de viento Zonda durante la tarde de este miércoles en Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, precordillera de Las Heras y precordillera de Luján de Cuyo.

La alerta amarilla para estas zonas indica que el viento "puede tener velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa".

Para la alta montaña la alerta vigente es por fuertes ráfagas de viento, en medio de la posibilidad de nevadas débiles, mientras que en la zona de la cordillera de San Carlos y Tunuyán hay una advertencia por nevadas y viento. Además, el pronóstico del tiempo indica que se espera fuerte viento también en Malargüe.

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