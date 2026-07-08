El pronóstico del tiempo alerta sobre viento Zonda y ascenso de la temperatura: dónde se sentirá

El pronóstico del tiempo indicó que este miércoles la máxima alcanzará los 18 grados. Imagen ilustrativa. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Para estos dos días las temperaturas máximas volverán a bajar levemente, pero se mantienen valores típicos para el mes de julio.

Pronóstico del tiempo con alerta por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por ráfagas de viento Zonda durante la tarde de este miércoles en Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, precordillera de Las Heras y precordillera de Luján de Cuyo.

La alerta amarilla para estas zonas indica que el viento "puede tener velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa".

Para la alta montaña la alerta vigente es por fuertes ráfagas de viento, en medio de la posibilidad de nevadas débiles, mientras que en la zona de la cordillera de San Carlos y Tunuyán hay una advertencia por nevadas y viento. Además, el pronóstico del tiempo indica que se espera fuerte viento también en Malargüe.