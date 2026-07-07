Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Trabajos programados afectarán el suministro de agua en French, Carlos Casares y Pehuajó.

Un corte de agua por 20 horas afectará el servicio este miércoles

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realiza un operativo especial para la intervención de la cañería de impulsión de 500 milímetros de diámetro en el sector de las perforaciones que aportan caudal de agua al acueducto 9 de Julio - Carlos Casares.