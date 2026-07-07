Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este miércoles 8 de julio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Un corte de agua por 20 horas afectará el servicio este miércoles
7ABSA informó un corte de agua para este miércoles por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Un corte de agua por 20 horas afectará el servicio este miércoles
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realiza un operativo especial para la intervención de la cañería de impulsión de 500 milímetros de diámetro en el sector de las perforaciones que aportan caudal de agua al acueducto 9 de Julio - Carlos Casares.
Las tareas prevén una duración de 20 horas, iniciando a las 00:00 horas del miércoles. Hasta su finalización estará afectado el accionar de las perforaciones, provocando falta de agua en French y baja presión general en Carlos Casares y Pehuajó. El servicio se restablecerá paulatinamente a medida que los arreglos en la red terminen.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.