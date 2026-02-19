Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para la madrugada de este viernes 20 de enero de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Nuevo corte de agua por tiempo indefinido dejará sin servicio varios hogares este viernes: en qué zona
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada importantes zonas por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa realizará tareas de empalme de nuevas cañerías en los barrios Spurr y Evita. Los trabajos corresponden a obras desarrolladas por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), y afectarán el suministro de agua en ambos barrios hasta la finalización de las tareas.
No se definio el lapso horario en que se harán las tareas pero cuando se terminen los arreglos, el servicio se reestablecerá paulatinamente.
Además, durante la madrugada de este viernes se realizarán tareas de mantenimiento en el tanque elevado de la sucursal de Ayacucho. Para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos, deberá interrumpirse el servicio en toda la localidad hasta las primeras horas de la mañana. Una vez finalizadas las tareas, el suministro se restablecerá de manera paulatina.
Recomendaciones ante el corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.