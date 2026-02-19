Nuevo corte de agua por tiempo indefinido dejará sin servicio varios hogares este viernes: en qué zona

No se definio el lapso horario en que se harán las tareas pero cuando se terminen los arreglos, el servicio se reestablecerá paulatinamente.

Además, durante la madrugada de este viernes se realizarán tareas de mantenimiento en el tanque elevado de la sucursal de Ayacucho. Para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos, deberá interrumpirse el servicio en toda la localidad hasta las primeras horas de la mañana. Una vez finalizadas las tareas, el suministro se restablecerá de manera paulatina.

Recomendaciones ante el corte de agua

agua Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.