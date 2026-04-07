Jubilados desaparecidos de Chubut: qué encontraron dentro de la camioneta que sorprendió a los investigadores

Para acceder al habitáculo, la policía (con orden judicial) tuvo que romper uno de los cristales traseros. Lo que los peritos criminalísticos encontraron en su interior resultó clave para delinear las primeras hipótesis y descartar, casi desde el minuto cero, la teoría de un asalto al voleo.

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Jubilados desaparecidos de Chubut: qué encontraron dentro de la camioneta

El interior de la Toyota Hilux no presentaba ningún signo de violencia ni desorden. Por el contrario, todo indicaba que la pareja de jubilados desaparecidos había bajado por sus propios medios con la idea de regresar. La lista de elementos secuestrados en la cabina incluyó:

Dinero en efectivo y teléfonos celulares: el hallazgo de estos valores intactos fue la primera gran señal de que no habían sido víctimas de un robo en ese lugar. En una zona sin señal de telecomunicaciones, los aparatos quedaron abandonados.

Una pala con restos de arcilla: un elemento fundamental para la reconstrucción del hecho. Demostró que Kreder intentó, por sus propios medios y sin éxito, liberar las ruedas traseras del barro antes de rendirse ante la geografía.

Kit completo de acampe: en la camioneta había una carpa, bolsas de dormir, una pequeña garrafa (fogoncito), una mesa plegable y sillas de camping (reposeras). Esto confirmó a la familia que la intención de la pareja era pasar el día al aire libre.

Provisiones de supervivencia: encontraron un botellón de agua, comida, un termo, una pava y prendas de abrigo. Quien abandona un vehículo para no volver o huye de un peligro, difícilmente deja atrás recursos tan vitales para el frío patagónico.

Un bidón de combustible: intacto, descartando que el vehículo se hubiera detenido por falta de nafta.

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La hipótesis de la desorientación de los jubilados desaparecidos de Chubut

El estado en el que quedó la camioneta y las pertenencias en su interior llevaron a los investigadores a una teoría que, con el tiempo y los análisis de ADN posteriores, se volvió la más sólida: tras quedar varados, Pedro y Juana intentaron desatascar la camioneta. Al verse superados por la situación y la caída de la tarde, decidieron cerrar la Hilux con llave y salir a pie en busca de auxilio, posiblemente hacia alguna de las estancias ubicadas a más de 20 kilómetros de distancia.

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Ajenos a la dureza del terreno, sin señal para pedir ayuda y expuestos a las bajas temperaturas de la estepa, los jubilados desaparecidos habrían sido víctimas de una fatal desorientación. El hallazgo de restos de una fogata a pocos metros del rodado (aunque luego peritada con resultados inconclusos) sumó dramatismo a la escena de dos personas intentando calentarse antes de emprender una caminata de la que nunca regresaron.

Hoy, la camioneta sigue siendo el único mudo testigo de lo que realmente ocurrió aquella tarde de octubre en los cañadones de Chubut.