Prestadores médicos ven "un alivio" en el rescate al PAMI, pero advierten que la crisis sigue abierta

Los prestadores médicos recibieron con expectativa el auxilio financiero de más de $580.270 millones aprobado por el Gobierno nacional para el PAMI, aunque advirtieron que la asistencia solo será efectiva si se traduce en pagos al día y una actualización real de los valores de las prestaciones.
La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y oficializada mediante la Resolución Conjunta 26/2026 del Ministerio de Economía, busca garantizar la continuidad de las prestaciones médicas para jubilados y cancelar las obligaciones pendientes del PAMI con proveedores y profesionales de la salud.
Desde distintos sectores vinculados al sistema prestacional de Mendoza -que prefirieron no ser nombrados- señalaron que el anuncio representa “un alivio necesario” en medio de una situación financiera crítica que viene afectando la atención de afiliados en todo el país.
“Hoy se hace imposible sostener muchas prestaciones con los valores que paga el PAMI”, expresaron referentes médicos y desde el sector gerencial de las clínicas, quienes remarcan que el atraso en los aranceles y las demoras administrativas generaron fuertes complicaciones económicas en clínicas, consultorios y centros asistenciales.
Atraso en los pagos y más pacientes para los hospitales
La preocupación no es nueva. En Mendoza, durante abril, médicos realizaron un paro de tres días en rechazo a cambios en el nomenclador que reducían el pago por prestación. A eso se suman conflictos con hospitales y provincias por deudas acumuladas y reclamos por servicios ya brindados.
Prestadores aseguran que actualmente existen atrasos en distintos rubros y advierten que algunos sectores ya comenzaron a restringir el servicio debido a la falta de actualización de pagos y al incremento de costos operativos.
En ese contexto, consideran que el rescate financiero podría ayudar a evitar nuevos cortes de servicios y permitir cierta normalización del sistema, aunque insisten en que el problema de fondo sigue siendo estructural.
“La expectativa es que no solo se cancelen deudas, sino que también se revaloricen las prestaciones para que los profesionales puedan seguir atendiendo”, indicaron desde el sector.
El salvataje al PAMI
El propio gobierno nacional reconoció en la resolución oficial la “crítica situación financiera” que atraviesa el PAMI. La asistencia será instrumentada mediante Letras del Tesoro Nacional con vencimientos entre julio y septiembre de 2026.
Mientras tanto, el malestar de afiliados y profesionales continúa creciendo por demoras en tratamientos, falta de medicamentos y dificultades para acceder a determinadas prestaciones médicas. Incluso, recientes fallos judiciales obligaron a Nación a normalizar pagos y garantizar cobertura en áreas sensibles como discapacidad y atención integral a adultos mayores.
El problema de la falta de entrega de los medicamentos que están dentro de los programas de PAMI provocó una ola de juicios en la Justicia Federal.
Aunque el aporte económico abre una expectativa de alivio, los prestadores sostienen que el verdadero desafío será garantizar previsibilidad y pagos sostenibles para evitar un mayor deterioro en la atención de millones de jubilados.