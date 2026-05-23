Un hombre de 44 años murió durante la madrugada de este jueves en un accidente en las inmediaciones del Parque General San Martín. La víctima circulaba en un Audi A3 que terminó volcado dentro del Zanjón Frías tras perder el control mientras avanzaba a alta velocidad, según informaron fuentes policiales.
Un automovilista murió en un accidente tras volcar dentro del Zanjón Frías en Capital
El accidente ocurrió durante la madrugada en las inmediaciones del Parque General San Martín. Las cámaras de seguridad registraron que el vehículo circulaba a alta velocidad antes del vuelco
El siniestro ocurrió cerca de las 4.20 en la intersección de San Francisco de Asís y San Vicente, en Capital.
Todo comenzó con un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre el vuelco de un vehículo dentro del canal.
Mientras móviles policiales se desplazaban hacia el lugar, operadores del sistema de videovigilancia comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona y según reconstruyeron los investigadores el automóvil circulaba por avenida San Francisco de Asís de oeste a este a gran velocidad.
Las cámaras que captaron el accidente mostraron que el automovilista pisó una loma de burro
Las imágenes muestran que, al pasar una loma de burro, el conductor perdió el control del vehículo, impactó contra el cordón de una rotonda y salió despedido de la trayectoria registrada por la cámara.
Cuando la Policía llegó al lugar encontró el Audi A3 dentro del Zanjón Frías, apoyado sobre sus cuatro ruedas. En el interior estaba el conductor, un hombre de unos 40 años, cuyo fallecimiento fue constatado minutos después por personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado.
En la escena también quedaron visibles importantes daños materiales en el guardar raíl y marcas de frenada sobre el asfalto, elementos que ahora forman parte de la investigación judicial.
El vehículo involucrado se encontraba radicado en la provincia de Neuquén y, según informaron desde el Ministerio de Seguridad, no registraba medidas pendientes.
Por disposición del fiscal interviniente trabajó en el lugar personal de Policía Científica y Bomberos para realizar las pericias que permitan determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.