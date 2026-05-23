Un automovilista murió en un accidente tras volcar dentro del Zanjón Frías en Capital

accidente zanjon frias El hombre de 44 años falleció en el lugar del accidente.

Mientras móviles policiales se desplazaban hacia el lugar, operadores del sistema de videovigilancia comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona y según reconstruyeron los investigadores el automóvil circulaba por avenida San Francisco de Asís de oeste a este a gran velocidad.

Las cámaras que captaron el accidente mostraron que el automovilista pisó una loma de burro

Las imágenes muestran que, al pasar una loma de burro, el conductor perdió el control del vehículo, impactó contra el cordón de una rotonda y salió despedido de la trayectoria registrada por la cámara.

Cuando la Policía llegó al lugar encontró el Audi A3 dentro del Zanjón Frías, apoyado sobre sus cuatro ruedas. En el interior estaba el conductor, un hombre de unos 40 años, cuyo fallecimiento fue constatado minutos después por personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado.

En la escena también quedaron visibles importantes daños materiales en el guardar raíl y marcas de frenada sobre el asfalto, elementos que ahora forman parte de la investigación judicial.

El vehículo involucrado se encontraba radicado en la provincia de Neuquén y, según informaron desde el Ministerio de Seguridad, no registraba medidas pendientes.

Por disposición del fiscal interviniente trabajó en el lugar personal de Policía Científica y Bomberos para realizar las pericias que permitan determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.