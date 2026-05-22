"Pánico y gritos desesperados": revelan cómo fue el accidente que mató a adolecente con la planchita del pelo

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Accidente y gritos desesperados

Según la reconstrucción del accidente y los desgarradores testimonios que trascendieron, María Catarina se encontraba en su habitación. Como cualquier joven de su edad, encendió su planchita para alisarse el cabello. Lo que nadie imaginaba en esa casa era que aquel simple aparato de belleza se convertiría en una trampa mortal.

La tranquilidad del hogar se rompió de forma intempestiva con una tragedia. Fueron los gritos desesperados de la adolescente los que alertaron a su madre, quien se encontraba en otro sector de la vivienda. Al correr frenéticamente hacia el cuarto de su hija, la escena que encontró la paralizó: la joven había sufrido una fulminante descarga eléctrica proveniente del artefacto y se encontraba tendida, inconsciente.

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La reacción de la madre fue la de actuar por puro instinto de supervivencia. En medio de un shock indescriptible y llantos ahogados, le practicó maniobras de reanimación allí mismo. Al notar que su hija no reaccionaba, la cargó y la trasladó de urgencia hacia un hospital cercano.

El esfuerzo fue sobrehumano, con la esperanza latiendo a cada segundo en el trayecto hacia el centro médico. Sin embargo, pese a la desesperación de su madre y a los posteriores intentos del personal de salud, los médicos solo pudieron constatar lo peor: María Catarina había fallecido tras el accidente. Su corazón no logró resistir la altísima intensidad del choque eléctrico.

Accidente con una planchita: el peligro invisible

Este trágico accidente por una descarga eléctrica que hoy enluta a toda una comunidad de Brasil, vuelve a poner sobre la mesa los peligros ocultos y silenciosos que habitan en nuestras casas. Artefactos de uso diario, especialmente aquellos que levantan temperatura, demandan un alto consumo y están en contacto directo con nuestro cuerpo (y muchas veces cerca de zonas húmedas), requieren de un cuidado riguroso.

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Cables en mal estado, defectos de fábrica o conexiones defectuosas pueden transformar una herramienta inofensiva en un riesgo mortal en cuestión de milisegundos.

Hoy, la dolorosa historia de la adolescente María Catarina resuena en cada rincón. No solo expone el vacío irreparable de una vida que recién comenzaba, sino que queda como una dura y cruda advertencia para todos. Una tragedia absurda que, ojalá, sirva para tomar consciencia y evitar que otra familia vuelva a escuchar esos gritos que nadie jamás quiere escuchar.