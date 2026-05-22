El incendio de una camioneta en pleno Acceso Este, en Guaymallén, asustó a quienes transitaban por allí en la madrugada del jueves. Los Bomberos y la Policía llegaron al lugar, asistieron al conductor y controlaron el fuego. No hay heridos.
Una camioneta se incendió por completo cuando circulaba por el Acceso Este, en Guaymallén
Varios llamados al 911 alertaron en el momento del incendio de una camioneta en pleno Acceso Este. El conductor dijo que el fuego comenzó mientras manejaba
Varios llamados al 911 alertaron alrededor de las 2 del jueves que un auto se prendía fuego en el Acceso Este entre calles Estrada y Housay, en la mano que va hacia el Este.
Hasta allí llegó la Policía y al confirmar que el rodado se incendiaba le pidieron intervención a los Bomberos. También llegó personal de Tránsito de Guaymallén y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.
Cómo ocurrió el incendio
Un hombre de 44 años, conductor de la camioneta VW Tiguan, indicó que manejaba con normalidad cuando le salió una alerta en el tablero por lo que detuvo la marcha.
Se bajó del vehículo y notó que había fuego debajo del mismo, por lo que vio cómo se incendió en segundos. Los Bomberos controlaron el incendio, pero la camioneta quedó destruida.