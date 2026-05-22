Una camioneta se incendió por completo cuando circulaba por el Acceso Este, en Guaymallén

Varios llamados al 911 alertaron alrededor de las 2 del jueves que un auto se prendía fuego en el Acceso Este entre calles Estrada y Housay, en la mano que va hacia el Este.

Hasta allí llegó la Policía y al confirmar que el rodado se incendiaba le pidieron intervención a los Bomberos. También llegó personal de Tránsito de Guaymallén y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.