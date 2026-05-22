La Corte rechazó una demanda ambiental contra YPF y otras 17 petroleras por daños en Mendoza y Neuquén

ypf areas maduras mendoza.jpg La demanda contra YPF es anterior a Vaca Muerta. La Corte la rechazó después de más de dos décadas.

Mendoza participó del proceso como tercero interesado, dado que se trata de una de las provincias que componen la Cuenca Neuquina.

Sentencia a favor de YPF después de más de 20 años

La Corte nacional rechazó la totalidad de la demanda tras años de trámite procesal porque la actora no logró demostrar la existencia de una afectación interjurisdiccional concreta.

Las petroleras demandadas, todas concesionarias u operadoras en la Cuenca Neuquina, eran:

YPF SA: incluye a las empresas que absorbió, como Astra CAPSA y Apache Energía SRL (esta última anteriormente denominada Pioneer Natural Resources Argentina SA).

incluye a las empresas que absorbió, como Astra CAPSA y Apache Energía SRL (esta última anteriormente denominada Pioneer Natural Resources Argentina SA). Pampa Energía: antes Petrobras Energía SA, la cual absorbió a Petrolera Santa Fe SRL, Petrobras Argentina SA y Pecom Energía SA.

Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.: como absorbente de Petrolera Entre Lomas SA

Medanito S.A.: anteriormente identificada como Gas Medanito SA

Pluspetrol Exploración y Producción SA

Chevron San Jorge SRL

Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa)

CAPEX

Total Austral SA

Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR)

Ingeniería SIMA

Wintershall Energía

Pan American Energy LLC Sucursal Argentina

En el fallo, los ministros señalaron que la entidad civil nunca precisó qué suelos o tramos de agua estaban contaminados, ni dimensionó la magnitud de los daños. Y que solo se limitó a realizar afirmaciones genéricas asociando el daño a la actividad petrolera en general.

ypf petroleo mendoza.jpg La demanda ambiental abarcaba a 18 petroleras, entre ellas YPF, por daños en Mendoza y otras provincias de la Cuenca Neuquina.

Por otra parte, los magistrados señalaron que la asociación intentó utilizar la etapa de prueba para investigar conjeturas en lugar de confirmar hechos debidamente articulados, lo que violaría el derecho de defensa de las petroleras, ya que estas deben saber exactamente de qué se las acusa desde el inicio del juicio.

Finalmente, la Corte protegió las facultades de las provincias en materia de control ambiental.

La facultad de Mendoza en materia ambiental

En su fallo, la Corte Suprema destacó la importancia de preservar las facultades de las provincias en materia ambiental, no solo en cuanto al control y fiscalización de la actividad hidrocarburífera en sí, sino también en cuanto a la prevención y recomposición de la contaminación.

En este caso puntual, como la actora no pudo demostrar un daño preciso que afecte a más de una provincia de la Cuenca Neuquina -y habló en general de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires-, la Corte consideró que intervenir sin pruebas claras sería una intromisión en las facultades provinciales.