YPF anunció la mayor inversión del RIGI con 25.000 millones de dólares para Vaca Muerta

zzzzinte1Argentinian oil company YPF’s drilling chief Martin Costa observes two oil drilling rigs at his charge in Vaca Muerta Shale oil reservoir at Loma Campana, in the Patagonian province of Neuquen, some 1180 Km south-west of Buenos Aires, Argentina o El nuevo plan de YPF en Vaca Muerta contempla la perforación de 1.152 pozos para ampliar su potencia de exportación. Foto: archivo

El "petróleo de exportación": los detalles del proyecto LLL Oil

El objetivo es alcanzar, para el 2032, un plateau (meseta) de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo.

Lo más disruptivo de LLL Oil es su orientación comercial: la producción de crudo estará destinada en un 100% al mercado de exportación. Para que esto sea posible, la infraestructura logística será clave, y el crudo será evacuado a través del sistema VMOS (Vaca Muerta Oil Sur).

En cuanto al gas natural asociado que surja de estas perforaciones, YPF informó que será volcado íntegramente al abastecimiento del mercado interno, garantizando la seguridad energética del país mientras se capturan divisas por el petróleo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HoracioMarin_ok/status/2055379523273667000&partner=&hide_thread=false PRESENTAMOS UN NUEVO RIGI POR 25 MIL MILLONES DE DÓLARES



En toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones.



Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca… pic.twitter.com/nGqjZTwc2S — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 15, 2026

Impacto en divisas y empleo

La proyección económica del proyecto es, sencillamente, transformadora. Desde la compañía detallaron que, una vez alcanzada la madurez operativa hacia 2032, el LLL Oil generará exportaciones por aproximadamente U$S6.000 millones anuales.

Si se toma el ciclo completo del proyecto, la entrada de divisas para la Argentina superará los U$S100.000 millones.

En términos de impacto social y laboral, se estima la creación de 6.000 puestos de trabajo directos durante su fase de desarrollo.

Marín, quien este jueves estuvo en Mendoza inaugurando el parque solar El Quemado, destacó que se trata de un proyecto único por su "escala, integración y potencial exportador", permitiendo alcanzar niveles de eficiencia y competitividad internacional.

horacio marin ypf El CEO de YPF, Horacio Marín. Foto: archivo

El RIGI como motor del despegue

Desde YPF no dudaron en señalar al RIGI como el instrumento jurídico y fiscal que permitió dar el "visto bueno" a semejante flujo de capitales. Para la petrolera, este régimen es un "catalizador clave" que consolida un nuevo horizonte de inversiones. “Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”, enfatizó Marín.

Actualmente, el RIGI ya muestra resultados tangibles en la economía nacional. Con la aprobación de este megaproyecto, la herramienta reglamentada por el gobierno nacional ya cuenta con 16 proyectos aprobados, que en conjunto suman casi U$S33.000 millones en inversiones proyectadas. Además, otros 20 proyectos están bajo el riguroso análisis del Comité Evaluador, lo que sugiere que el flujo de capitales hacia sectores estratégicos como la energía y la minería apenas está comenzando.

Para Mendoza, aunque el epicentro de la inversión de YPF es Neuquén, el movimiento de proveedores de servicios petroleros y la dinamización de la cuenca neuquina, que también integra el Sur mendocino, genera una expectativa positiva en el sector metalmecánico y logístico local.