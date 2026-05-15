YPF anunció la mayor inversión del RIGI con 25.000 millones de dólares para Vaca Muerta

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó este viernes que la petrolera estatal liderará la inversión más grande registrada hasta el momento bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de un desembolso de U$S25.000 millones destinado al desarrollo masivo de Vaca Muerta.
“Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”, expresó Marín a través de sus redes sociales, dejando en claro que la escala de este proyecto, denominado LLL Oil, no tiene precedentes en la industria hidrocarburífera local.
El corazón de esta iniciativa es el aprovechamiento integral de las áreas contiguas en la formación neuquina. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el plan contempla la perforación de 1.152 pozos.
El "petróleo de exportación": los detalles del proyecto LLL Oil
El objetivo es alcanzar, para el 2032, un plateau (meseta) de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo.
Lo más disruptivo de LLL Oil es su orientación comercial: la producción de crudo estará destinada en un 100% al mercado de exportación. Para que esto sea posible, la infraestructura logística será clave, y el crudo será evacuado a través del sistema VMOS (Vaca Muerta Oil Sur).
En cuanto al gas natural asociado que surja de estas perforaciones, YPF informó que será volcado íntegramente al abastecimiento del mercado interno, garantizando la seguridad energética del país mientras se capturan divisas por el petróleo.
Impacto en divisas y empleo
La proyección económica del proyecto es, sencillamente, transformadora. Desde la compañía detallaron que, una vez alcanzada la madurez operativa hacia 2032, el LLL Oil generará exportaciones por aproximadamente U$S6.000 millones anuales.
Si se toma el ciclo completo del proyecto, la entrada de divisas para la Argentina superará los U$S100.000 millones.
En términos de impacto social y laboral, se estima la creación de 6.000 puestos de trabajo directos durante su fase de desarrollo.
Marín, quien este jueves estuvo en Mendoza inaugurando el parque solar El Quemado, destacó que se trata de un proyecto único por su "escala, integración y potencial exportador", permitiendo alcanzar niveles de eficiencia y competitividad internacional.
El RIGI como motor del despegue
Desde YPF no dudaron en señalar al RIGI como el instrumento jurídico y fiscal que permitió dar el "visto bueno" a semejante flujo de capitales. Para la petrolera, este régimen es un "catalizador clave" que consolida un nuevo horizonte de inversiones. “Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”, enfatizó Marín.
Actualmente, el RIGI ya muestra resultados tangibles en la economía nacional. Con la aprobación de este megaproyecto, la herramienta reglamentada por el gobierno nacional ya cuenta con 16 proyectos aprobados, que en conjunto suman casi U$S33.000 millones en inversiones proyectadas. Además, otros 20 proyectos están bajo el riguroso análisis del Comité Evaluador, lo que sugiere que el flujo de capitales hacia sectores estratégicos como la energía y la minería apenas está comenzando.
Para Mendoza, aunque el epicentro de la inversión de YPF es Neuquén, el movimiento de proveedores de servicios petroleros y la dinamización de la cuenca neuquina, que también integra el Sur mendocino, genera una expectativa positiva en el sector metalmecánico y logístico local.