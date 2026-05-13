Qué es El Quemado, el parque solar de paneles "de dos caras" que inaugura Adorni en el desierto mendocino

parque solar el quemado ypf El parque solar El Quemado es parte de una política de estado mendocina que busca alcanzar los 700 MW renovables en el corto plazo.

En el acto se espera la presencia del titular de YPF, Horacio Marín; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Junto a ellos estará, claro, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Un parque solar para la demanda de 3 ciudades

El parque solar El Quemado está ubicado estratégicamente a 13 kilómetros al norte de Jocolí y a unos 54 kilómetros del centro de la Ciudad de Mendoza.

Por estar en medio del desierto, aprovecha una de las zonas con mayor radiación solar del país, facilitando la inyección de 305 MW de potencia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

En términos de impacto directo, la energía total generada por El Quemado equivale al consumo promedio de más de 233.000 hogares argentinos.

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En la práctica, esto significa que el parque solar tiene la capacidad de cubrir la demanda residencial de la Ciudad de Mendoza, Las Heras y Lavalle.

Operativamente, el abastecimiento no es lineal: la electricidad generada en Mendoza puede viajar mediante la red eléctrica – por ejemplo- a San Juan o a Buenos Aires sin escalas.

Paneles de dos caras que buscan el sol como un girasol

El parque solar El Quemado cuenta con 518.000 paneles, con una particularidad tecnológica: su eficiencia se ve potenciada porque giran sobre su base de Este a Oeste, siguiendo el arco solar diurno.

Y, además, son “bifaciales”, es decir que generan energía por las dos caras: además de captar la luz frontal por la parte de adelante que apunta al cielo, también aprovechan la que rebota en el suelo y pega en la parte trasera del panel.

parque solar el quemado energia renovable El parque solar El Quemado tendrá una capacidad instalada total de 305 megavatios (MW).

El Quemado, el primero con el RIGI

Este proyecto, que nació como un desarrollo de EMESA, la Empresa Mendocina de Energía, y luego fue adquirido y construido por YPF Luz, se transformó en el primero renovable aprobado e inaugurado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La prometida presencia política da cuenta de que El Quemado es el "buque insignia" de un modelo económico impulsado por el gobierno nacional: inversión de gran escala -220 millones de dólares-, impulsada por incentivos fiscales claros y orientada a la eficiencia productiva.

La obra implicó también una infraestructura eléctrica de gran escala para conectar el parque solar al sistema SADI. Se construyó una nueva estación transformadora con tecnología GIS, una subestación de doble barra y salida para tres transformadores de 220 kV/33 kV, además de 180 kilómetros de fibra óptica para integrar los sistemas de control y protección.

La energía generada por El Quemado se comercializará a través del Mercado a Término de Energía (MAT) para abastecer a empresas, industrias y distribuidoras de todo el país.