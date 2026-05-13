La marcha universitaria sirvió para enviar mensajes políticos y posicionarse electoralmente

Ulpiano Suarez en la marcha universitaria 1

En cambio, sí decidió acudir su contrincante interno, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez que también aspira a suceder a Alfredo Cornejo en el sillón de la gobernación, y eligió mostrarse marchando junto a su par de Junín, el ex vicegobernador Mario Abed.

Suarez no perdió la oportunidad de enrostrarle a algunos de sus pares que él sí es coherente con lo que piensa sobre el financiamiento universitario, más allá de las conveniencias y las alianzas políticas. Ante algunos medios que lo consultaron soltó: "Siendo coherente con lo que pienso, siento y vengo diciendo, acompañé esta marcha como hice en aquella primera convocatoria por el financiamiento educativo y como también expresé luego del veto del presidente Javier Milei”, señaló.

El juninense no sólo marchó, también lo mostró en sus redes sociales: "Acompañamos el justo reclamo de nuestras universidades, por el cumplimiento efectivo del financiamiento universitario", publicó Abed.

Tuit de Mario Abed por la marcha universitaria

Del gabinete provincial, también se lo vio marchando al Subsecretario de Cultura, Diego Gareca que también ha venido acompañando el reclamo universitario acudiendo a las anteriores marchas que organizó la UNCuyo.

Entre los marchantes también se lo vio al senador radical, Marcelino Iglesias.

Una intendenta y varios legisladores del peronismo en la marcha universitaria

La intendenta Flor Destéfanis fue la única peronista que adelantó que acudiría a la marcha universitaria y lo cumplió. En sus redes sociales, la intendenta de Santa Rosa, había marcado que para la comunidad estudiantil de su comuna es clave sostener la educación pública.

Tuit de Flor Destéfanis en la marcha universitaria

"Hay más de 100 santarrosinos que estudian en la universidad o institutos terciarios. Estudiar para nosotros es viajar cientos de kilómetros y hacer un esfuerzo enorme para sostener los sueños que por muchos años nuestras familias no pudieron tener. Esos sueños hoy están en riesgo porque el presupuesto universitario cayó un 45,6% del 2023 al 2026", marcó en su posteo.

La intendenta pasó sólo un momento por la marcha porque debió viajar a Rosario a un encuentro de intendentes, al que también habría ido su par de Maipú, Matías Stevanato.

También hubo una fuerte presencia de legisladores del PJ, entre los que marchaban se pudo ver a los senadores Adriana Cano, Luz Llorens, Pedro Serra y Mauricio Sat, acompañados por los diputados Gabriela Lizana, Matías Montes y Gustavo Perret.