La cuarta marcha federal universitaria convocó a una multitud en Mendoza

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La consigna central es el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada nuevamente por la casa de las leyes.

Embed - Comenzó en Mendoza la cuarta marcha federal universitaria

Mientras en todo el país cientos de miles de estudiantes y docentes reclaman por mayor presupuesto para las casas de altos estudios, el gobierno nacional tildó a los manifestantes de "peronistas y radicales".

Además, recargaron sus críticas contra la UBA: “Debe la rendición de gastos de salud de 2024 y 2025”. Con el agregado de que denunciaron que la UBA quiere quedarse con casi la totalidad de los fondos destinados a los hospitales universitarios, en un 95%.

Esther Sanchez negó que sea una marcha opositora al gobierno nacional

La rectora de la UNCuyo negó que la marcha sea opositora al gobierno nacional y, por el contrario, aseguró que es una causa de la sociedad.

Además, criticó al presidente Javier Milei por ser "el primero en no cumplir la voluntad del Congreso y del Poder Judicial".

Sanchez recordó que el gobierno nacional disminuyó los aportes hacia el hospital universitario y pidió que se reestablezca el flujo de fondos.

Galería de imágenes y videos de la cuarta marcha federal universitaria en Mendoza

Embed - La bandera Argentina presente en la manifestación por el cumplimiento de la ley de financiamiento

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Las repercusiones de la marcha en Buenos Aires

La marcha en Buenos Aires comenzó en simultáneo a la de Mendoza. El acto central será en Plaza de Mayo a las 17 y previamente las distintas organizaciones se concentrarán en diversos puntos y a diferentes horarios. Debido a esta jornada de protesta, se prevén clases suspendidas y paros totales en todas de las universidades nacionales.

El referente de jóvenes del Frente Renovador por la Ciudad de Buenos Aires y estudiante de Derecho de la UBA, Felipe Romero, defendió al ex ministro de Economía Sergio Massa y desmintió las acusaciones sobre un supuesto recorte a la educación pública durante la presidencia de Alberto Fernández: "Es falso que haya recortado la educación, de hecho en 2023 presentó una Ley de Financiamiento", agregó.

“Es ridículo sostener que alguien que proponía aumentar la inversión educativa al 8% del PBI y reforzaba el financiamiento universitario, ‘recortaba’ al mismo tiempo la educación. La verdadera motosierra es la del gobierno actual que difunde mentiras para justificar su propio ajuste”, concluyó.

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La Unión Cívica Radical asistió a la marcha con una columna encabezada por el presidente del partido, Leonel Chiarella, junto con los titulares de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Hernán Rossi y Emiliano Balbín y uno de los dirigentes históricos, Federico Storani.

También asistieron y acompañaron la columna los presidentes de la Juventud Radical de Nación y Ciudad, Nahuel Breglia y Teresa Barragán y las diputadas nacionales, Mariela Coletta y María Inés Zigarrán.

El diputado peronista (Fuerza Patria) Máximo Kirchner cruzó implícitamente a los legisladores y gobernadores dialoguistas y aseguró que “los mismos que festejaron el inicio" del gobierno de Javier Milei, "hoy muestran una cínica preocupación por la educación pública": “No es gratis entregarse para agradar”.

Desde su cuenta de Instagram, expresó que esos mismos son los que también "festejan" el riesgo país y el "ficticio" equilibrio fiscal, mientras "derraman lágrimas de cocodrilo" por los recortes que esta gestión destinó a las áreas de educación y salud pública.

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