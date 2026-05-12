Un trabajador rural fue atacado por un jabalí y crece la alarma en Lavalle

Policía Rural de Mendoza La Policía Rural intervino luego del ataque de un jabalí a un hombre en una finca de Lavalle. Imagen ilustrativa. Foto: Mendovoz

Trabajadores rurales de la zona aseguraron que creen que el mismo jabalí habría atacado a otros animales dentro de las fincas cercanas, entre ellos un caballo y varios perros, lo que incrementó el temor entre quienes viven y trabajan en el lugar.

Reclamos por la presencia de jabalíes en zonas rurales

El caso volvió a poner en debate la presencia cada vez más frecuente de jabalíes salvajes en áreas productivas del norte provincial, una situación que vecinos y trabajadores rurales aseguran denunciar desde hace tiempo.

Según indicaron, los animales encuentran refugio en sectores rurales cerrados y luego avanzan hacia fincas y puestos donde hay actividad productiva y presencia de personas.

“Nosotros no podemos entrar con armas al campo, pero los jabalíes sí entran a las fincas y atacan”, expresó uno de los trabajadores consultados.

Tras el ataque, se dio aviso a la Policía Rural. Sin embargo, vecinos de Jocolí manifestaron preocupación por considerar que la problemática no estaría siendo abordada con la urgencia necesaria y advirtieron que la presencia de jabalíes ya dejó de ser un hecho aislado en la zona.