Un trabajador rural fue atacado por un jabalí y crece la alarma en Lavalle

Un trabajador rural de Jocolí, Lavalle, sufrió heridas tras ser atacado por un jabalí salvaje mientras realizaba tareas de riego en una finca ubicada detrás de la comisaría de la zona. El episodio generó preocupación entre puesteros y trabajadores rurales del norte mendocino.
Según relataron testigos, el hombre trabajaba acompañado por sus perros cuando los animales comenzaron a ladrar de manera insistente entre los algarrobos del campo. Al acercarse para ver qué ocurría, el jabalí salió y lo atacó repentinamente.
La víctima escapó con varias herida hasta un puesto cercano para pedir ayuda, mientras perdía sangre. Primero trasladaron al herido al Hospital Sicoli y posteriormente al Hospital Central, donde quedó internado por una lesión en la zona de la ingle.
Trabajadores rurales de la zona aseguraron que creen que el mismo jabalí habría atacado a otros animales dentro de las fincas cercanas, entre ellos un caballo y varios perros, lo que incrementó el temor entre quienes viven y trabajan en el lugar.
Reclamos por la presencia de jabalíes en zonas rurales
El caso volvió a poner en debate la presencia cada vez más frecuente de jabalíes salvajes en áreas productivas del norte provincial, una situación que vecinos y trabajadores rurales aseguran denunciar desde hace tiempo.
Según indicaron, los animales encuentran refugio en sectores rurales cerrados y luego avanzan hacia fincas y puestos donde hay actividad productiva y presencia de personas.
“Nosotros no podemos entrar con armas al campo, pero los jabalíes sí entran a las fincas y atacan”, expresó uno de los trabajadores consultados.
Tras el ataque, se dio aviso a la Policía Rural. Sin embargo, vecinos de Jocolí manifestaron preocupación por considerar que la problemática no estaría siendo abordada con la urgencia necesaria y advirtieron que la presencia de jabalíes ya dejó de ser un hecho aislado en la zona.