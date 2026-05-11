Un albañil abusó de su hija de 11 años en ausencia de su esposa

La medida fue impulsada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, representada por la Dra. Ana Carolina Azar y la instructora Natalia Juárez, ante la gravedad de los hechos denunciados.

La investigación penal se inició a finales de marzo pasado, luego de que la víctima, quien actualmente tiene 19 años, lograra romper el silencio y denunciar a su progenitor.

Según el relato de la joven, los ultrajes comenzaron cuando ella tenía apenas 8 años y se extendieron de manera sistemática durante más de una década, ocurriendo el último episodio violento pocos días antes de la denuncia.

Durante el debate, la fiscalía manifestó que el imputado aprovechaba los momentos en que la madre de la joven se ausentaba del hogar por motivos laborales para perpetrar los abusos.

La víctima describió un calvario de años marcado por el sometimiento físico y psicológico, en un entorno familiar signado por la vulnerabilidad y el desamparo.

De acuerdo con las pericias y testimonios recolectados, el acusado mantenía el control sobre su hija mediante graves amenazas de muerte.

El hombre le advertía que, si contaba lo sucedido, las asesinaría tanto a ella como a su madre. Este clima de terror se vio agravado por el perfil violento del albañil, quien ejercía una constante violencia de género contra su esposa.

Al momento de la detención del sospechoso, las fuerzas policiales realizaron un allanamiento en el que lograron el secuestro de un arma de fuego.

Durante la audiencia la defensa del trabajador de la construcción planteó diversas nulidades y se opuso firmemente a la medida de restricción de la libertad, solicitando la excarcelación de su asistido.

abuso

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que existían riesgos procesales suficientes y pruebas contundentes para mantener al hombre tras las rejas.

Finalmente, la jueza de Control y Garantías, Dra. Roxana Menini, decidió desestimar los planteos de la defensa y hacer lugar al pedido del Ministerio Público.

Así, la magistrada ordenó que la detención del acusado se convierta en prisión preventiva por el plazo de ley, mientras la causa avanza hacia la etapa de juicio oral por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

Fuente: elliberal.com.ar