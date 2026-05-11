Operativos en Gran Mendoza: detenidos, armas incautadas y vehículos retenidos

En un episodio de mayor violencia, un hombre de 33 años fue arrestado en la calle Tirasso, en Guaymallén, tras amenazar con un hacha a una mujer y a un adolescente durante un intento de robo.

hacha detenidos operativos policia El hacha usada en un hecho en Guaymallén quedó secuestrada en medio del operativo. Foto: Ministerio de Seguridad

Riña y armas de fuego en El Algarrobal

En la zona de El Algarrobal, una intervención por riña derivó en la detención de 4 jóvenes (dos hombres y dos mujeres de entre 18 y 20 años).

Al inspeccionar el vehículo en el que se movilizaban, los uniformados hallaron un revólver calibre 22 y un machete ocultos, elementos que fueron secuestrados de inmediato.

revólver calibre 22 En medio de una riña en El Algarrobal secuestraron un arma de fuego escondida en un auto. Foto: Ministerio de Seguridad

Controles viales: alcoholemia positiva y retenciones masivas

En un trabajo conjunto con Tránsito de Las Heras sobre la Avenida Champagnat, se retuvieron 9 vehículos. Entre los rodados sancionados figuran modelos como Peugeot 207, VW Vento, Ford Fiesta, y camionetas como Ford Ranger y VW Amarok, además de motocicletas.

El flagelo del alcohol al volante: durante los controles se detectaron seis conductores ebrios. Tres de ellos quedaron aprehendidos al superar el gramo de alcohol en sangre, con picos alarmantes de 1,72 g/l, 1,31 g/l y 1,29 g/l. Otros tres registraron dosajes de 0,85 g/l, 0,62 g/l y 0,52 g/l.

Infracciones frecuentes:

Falta de licencia de conducir y seguro obligatorio.

Carencia de documentación del vehículo.

Conducción bajo efectos del alcohol.

Operativos en Luján de Cuyo y pedidos de secuestro

En Luján de Cuyo, sobre las calles Pueyrredón, Cobos y Alsina, la policía retuvo 6 motocicletas (incluyendo marcas como Suzuki, Keller, Honda y Twister) y una camioneta Ford Ranger por falta total de documentación.

Finalmente, en Guaymallén, los efectivos lograron recuperar un Chevrolet Astra que tenía un pedido de secuestro vigente emitido por el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza debido a deudas tributarias.

Moto honda Moto Honda Foto: Ministerio de Seguridad

Claves del operativo:

Detenidos: Personas con pedidos de captura y aprehendidos en flagrancia.

Personas con pedidos de captura y aprehendidos en flagrancia. Armas: Secuestro de un revólver .22, un hacha, un machete y un cuchillo.

Secuestro de un revólver .22, un hacha, un machete y un cuchillo. Seguridad Vial: 16 vehículos fuera de circulación y sanciones por alcoholemia grave.

La Policía de Mendoza confirmó que este tipo de operativos preventivas continuarán de forma aleatoria en distintos puntos del Gran Mendoza para reforzar la seguridad ciudadana.