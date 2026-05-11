En una serie de operativos preventivos realizados por la Unidad de Acción Preventiva (UAP) en Las Heras, Guaymallén y Luján de Cuyo, la Policía de Mendoza logró desarticular situaciones de riesgo, detener a personas con pedidos judiciales y retener un total de 16 vehículos.
Operativos en Gran Mendoza: detenidos, armas incautadas y vehículos retenidos
Los operativos se realizaron en Las Heras, Guaymallén y Luján de Cuyo, con controles vehiculares, sanciones por alcoholemia e infracciones viales
Los procedimientos, que se extendieron por más de 24 horas, incluyeron patrullajes estratégicos y controles viales rigurosos.
Capturas y armas blancas en Las Heras y Guaymallén
La vigilancia en las calles permitió detectar a varios sujetos con cuentas pendientes ante la ley. En Las Heras, un joven de 24 años fue aprehendido con un cuchillo tipo serrucho y una medida judicial pendiente. Por su parte, en Guaymallén, los efectivos detuvieron a una mujer de 31 años que era buscada por la justicia desde el año 2016.
En un episodio de mayor violencia, un hombre de 33 años fue arrestado en la calle Tirasso, en Guaymallén, tras amenazar con un hacha a una mujer y a un adolescente durante un intento de robo.
Riña y armas de fuego en El Algarrobal
En la zona de El Algarrobal, una intervención por riña derivó en la detención de 4 jóvenes (dos hombres y dos mujeres de entre 18 y 20 años).
Al inspeccionar el vehículo en el que se movilizaban, los uniformados hallaron un revólver calibre 22 y un machete ocultos, elementos que fueron secuestrados de inmediato.
Controles viales: alcoholemia positiva y retenciones masivas
En un trabajo conjunto con Tránsito de Las Heras sobre la Avenida Champagnat, se retuvieron 9 vehículos. Entre los rodados sancionados figuran modelos como Peugeot 207, VW Vento, Ford Fiesta, y camionetas como Ford Ranger y VW Amarok, además de motocicletas.
El flagelo del alcohol al volante: durante los controles se detectaron seis conductores ebrios. Tres de ellos quedaron aprehendidos al superar el gramo de alcohol en sangre, con picos alarmantes de 1,72 g/l, 1,31 g/l y 1,29 g/l. Otros tres registraron dosajes de 0,85 g/l, 0,62 g/l y 0,52 g/l.
Infracciones frecuentes:
- Falta de licencia de conducir y seguro obligatorio.
- Carencia de documentación del vehículo.
- Conducción bajo efectos del alcohol.
Operativos en Luján de Cuyo y pedidos de secuestro
En Luján de Cuyo, sobre las calles Pueyrredón, Cobos y Alsina, la policía retuvo 6 motocicletas (incluyendo marcas como Suzuki, Keller, Honda y Twister) y una camioneta Ford Ranger por falta total de documentación.
Finalmente, en Guaymallén, los efectivos lograron recuperar un Chevrolet Astra que tenía un pedido de secuestro vigente emitido por el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza debido a deudas tributarias.
Claves del operativo:
- Detenidos: Personas con pedidos de captura y aprehendidos en flagrancia.
- Armas: Secuestro de un revólver .22, un hacha, un machete y un cuchillo.
- Seguridad Vial: 16 vehículos fuera de circulación y sanciones por alcoholemia grave.
La Policía de Mendoza confirmó que este tipo de operativos preventivas continuarán de forma aleatoria en distintos puntos del Gran Mendoza para reforzar la seguridad ciudadana.