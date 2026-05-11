Se le escapó la tortuga: la contrabandeaba en una olla pero intentó huir y la descubrieron

Durante un control sorpresivo que estaban realizando los gendarmes a la altura del kilómetro 1.286, en la provincia de Formosa, se halló al ejemplar de esta especie considerada en peligro de extinción.

tortuga contrabando 3 La tortuga estaba oculta en medio del viaje.

El rescate de la tortuga

La tortuga era trasladada por una mujer que lo mantenía en el interior de una olla de metal debajo de su asiento, en clara infracción a las leyes provinciales 1.060 y 1.314. Tras el operativo, el animal finalmente fue resguardado y entregado al Ministerio de Producción y Ambiente de la Dirección de Recursos Naturales y Gestión del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Formosa.

El hallazgo de la tortuga se descubrió de una manera totalmente insólita. Al iniciar la requisa, los uniformados notaron que una ciudadana mayor de edad realizaba movimientos con sus piernas para intentar tapar la tapa de un recipiente metálico que se encontraba debajo de su asiento y que se estaba moviendo. Era el animal que estaba intentando salir de la olla.

tortuga contrabando 2 La tortuga que fue encontrada en el operativo.

Los gendarmes le solicitaron abrirlo y en ese momento se pudo constatar que la mujer ocultaba en su interior un ejemplar vivo identificado como “tortuga terrestre de patas rojas”.

De esta manera, el Juzgado de Instrucción y Correccional 1 de Clorinda dispuso el inmediato resguardo de la tortuga para su protección y posterior entrega al organismo mencionado. Además, se procedió a la detención de la mujer involucrada.