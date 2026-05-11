Quién era el joven que murió en un accidente: tenía 29 años y se estrelló con su moto

accidente-pergamino-moto-auto1

Quién era la víctima fatal del accidente

El joven que perdió la vida en el trágico accidente fue identificado oficialmente como Mariano Javier Gómez, de 29 años de edad. Tras las primeras intervenciones forenses, los resultados de la autopsia determinaron que el fallecimiento de Gómez se produjo a raíz de un shock hipovolémico y neurogénico, provocado por los severos politraumatismos que sufrió durante el violento choque en la ruta.

Accidente en la ruta: cómo fue la mecánica del choque

Por causas que aún son materia de investigación judicial, la moto Gilera de 110 cc que conducía Gómez colisionó de forma muy violenta contra un auto Toyota Corolla que transitaba por la misma traza.

accidente-pergamino-moto-auto2

A raíz del accidente, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 de la Fiscalía de Pergamino, que dispuso caratular la causa como "homicidio culposo".

Las autoridades ya procedieron al secuestro de ambos vehículos para llevar adelante las pericias mecánicas y planimétricas de rigor, elementos que serán clave para determinar las responsabilidades y la dinámica exacta que derivó en la tragedia.