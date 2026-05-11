Un trágico accidente vial enlutó a la región de Pergamino, Buenos Aires, el domingo por la mañana, dejando el triste saldo de un joven fallecido tras un violento impacto en la ruta. El accidente, que vuelve a encender las alarmas sobre la peligrosidad y la seguridad vial en la zona, involucró a una moto y a un auto particular.
Quién era el joven que murió en un accidente: tenía 29 años y se estrelló con su moto
El muchacho falleció poco después de protagonizar un violento choque con un auto Toyota Corolla, en un accidente que conmociona
Los dos vehículos colisionaron fuertemente, sin dejar posibilidades de sobrevida al conductor del rodado menor.
El fatal desenlace tuvo lugar en el Partido de Pergamino, más precisamente en el kilómetro 58 de la Ruta 188. El choque se registró a la altura de una conocida chanchería de la zona, en el tramo que conecta las localidades de Peña y Acevedo, lo que generó de inmediato un amplio despliegue del personal policial, servicios de emergencia y peritos en el lugar del hecho.
Quién era la víctima fatal del accidente
El joven que perdió la vida en el trágico accidente fue identificado oficialmente como Mariano Javier Gómez, de 29 años de edad. Tras las primeras intervenciones forenses, los resultados de la autopsia determinaron que el fallecimiento de Gómez se produjo a raíz de un shock hipovolémico y neurogénico, provocado por los severos politraumatismos que sufrió durante el violento choque en la ruta.
Accidente en la ruta: cómo fue la mecánica del choque
Por causas que aún son materia de investigación judicial, la moto Gilera de 110 cc que conducía Gómez colisionó de forma muy violenta contra un auto Toyota Corolla que transitaba por la misma traza.
A raíz del accidente, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 de la Fiscalía de Pergamino, que dispuso caratular la causa como "homicidio culposo".
Las autoridades ya procedieron al secuestro de ambos vehículos para llevar adelante las pericias mecánicas y planimétricas de rigor, elementos que serán clave para determinar las responsabilidades y la dinámica exacta que derivó en la tragedia.