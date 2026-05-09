Un repartidor de PedidosYa murió tras chocar contra un perro y perder el control

accidente repartidor pedidosya La víctima trabajaba para PedidosYa.

Murió una mujer en un accidente frente al barrio 8 de abril

En otro caso, una mujer murió en Las Heras después de ser atropellada en calle Regalado Olguín, frente al barrio 8 de Abril. El accidente ocurrió pasadas las 16.

accidente las heras La mujer falleció en el lugar.

Un llamado al 911 alertó sobre un atropello a un peatón. Al llegar, el personal encontró a una mujer tendida sobre el asfalto, inconsciente y en estado crítico. A pocos metros estaba detenido el vehículo involucrado. El personal del SEC constató su fallecimiento en el lugar. La víctima aún no fue identificada.

Las cámaras de videovigilancia registraron el momento del impacto. La Comisaría 43° de Las Heras interviene en el caso.