Un repartidor de PedidosYa murió tras chocar contra un perro y perder el control

Un motociclista murió este sábado en Bermejo, Guaymallén, después de perder el control de su rodado al chocar contra un perro en la vía pública. El accidente ocurrió pasadas las 19 en calle Coronel Gallardo al 3900. El hombre era un repartidor de PedidosYa
Según las primeras averiguaciones, el conductor de la moto 150 cc circulaba de norte a sur por Coronel Gallardo cuando colisionó contra un can. El impacto le hizo perder el dominio del vehículo y cayó sobre el asfalto. La ambulancia llegó al lugar pero solo pudo constatar su muerte.
Las causas exactas del accidente están siendo investigadas por la Subjefatura Vial Gran Mendoza.
Murió una mujer en un accidente frente al barrio 8 de abril
En otro caso, una mujer murió en Las Heras después de ser atropellada en calle Regalado Olguín, frente al barrio 8 de Abril. El accidente ocurrió pasadas las 16.
Un llamado al 911 alertó sobre un atropello a un peatón. Al llegar, el personal encontró a una mujer tendida sobre el asfalto, inconsciente y en estado crítico. A pocos metros estaba detenido el vehículo involucrado. El personal del SEC constató su fallecimiento en el lugar. La víctima aún no fue identificada.
Las cámaras de videovigilancia registraron el momento del impacto. La Comisaría 43° de Las Heras interviene en el caso.