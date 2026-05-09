Una anciana de 84 años murió este viernes por la noche tras un accidente ocurrido en Maipú. La mujer fue atropellada por un automóvil cuando, tras bajar de un colectivo, intentaba cruzar la Ruta Provincial 50.
Trágico accidente en Maipú: bajó del colectivo y murió atropellada
El accidente ocurrió en el ingreso al barrio María Auxiliadora, de Maipú. La mujer atropellada fue asistida en el lugar pero murió en la clínica
El hecho ocurrió cerca de las 12.55 en el ingreso al barrio María Auxiliadora. Según la información oficial, la mujer cruzaba la calzada por detrás del colectivo del que acababa de bajar cuando fue impactada por un Renault Logan que circulaba hacia el oeste.
La anciana fue internada tras el accidente pero murió en la clínica
Tras ser embestida por el vehículo mientras bajada del colectivo, la víctima sufrió graves heridas y fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Luego la trasladaron a la Clínica Santa Clara, donde quedó internada con politraumatismos.
Horas más tarde, cerca de las 22.44, los médicos confirmaron su muerte. La mujer presentaba un traumatismo de cráneo y múltiples fracturas en la pelvis y en las piernas.
La policía realizó el test de alcoholemia al conductor del vehículo, que dio resultado negativo.
La causa quedó en manos de personal policial y judicial de Maipú, que investiga las circunstancias en las que ocurrió el accidente.