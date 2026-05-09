Trágico accidente en Maipú: bajó del colectivo y murió atropellada

La anciana fue internada tras el accidente pero murió en la clínica

Tras ser embestida por el vehículo mientras bajada del colectivo, la víctima sufrió graves heridas y fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Luego la trasladaron a la Clínica Santa Clara, donde quedó internada con politraumatismos.

Horas más tarde, cerca de las 22.44, los médicos confirmaron su muerte. La mujer presentaba un traumatismo de cráneo y múltiples fracturas en la pelvis y en las piernas.

La policía realizó el test de alcoholemia al conductor del vehículo, que dio resultado negativo.

La causa quedó en manos de personal policial y judicial de Maipú, que investiga las circunstancias en las que ocurrió el accidente.