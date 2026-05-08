Los desgarradores mensajes tras la muerte del niño de 12 años: "La familia del club se une en el dolor"

Muerte del niño de 12 años en Tucumán: mensajes de despedida

Las muestras de despedida llenas de cariño, afecto y tristeza no tardaron en inundar las redes y los canales oficiales de las instituciones donde Benjamín era tan querido.

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Desde el Jockey Club de Tucumán, donde el pequeño despuntaba su pasión por el rugby integrando la división M13, emitieron un sentido comunicado para abrazar a sus seres queridos:

"Con profundo dolor el Jockey Club de Tucumán despide a Benjamín Olariaga, jugador de nuestra división M13, acompañando en este difícil momento a sus padres, Marcos Olariaga y Alexia Moraga Álvarez, familiares, amigos y compañeros". El club también destacó la marca que dejó el niño en la institución: "Toda la familia del club se une en el dolor ante una noticia que conmueve profundamente a nuestra comunidad. Benjamín permanecerá siempre en el recuerdo de quienes compartieron con él momentos dentro y fuera de la cancha. Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos nuestras condolencias y todo nuestro cariño a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor".

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Por su parte, el Colegio e Instituto Nuestra Señora de Montserrat, establecimiento al que asistía el niño, declaró la suspensión de sus actividades escolares en señal de luto institucional y le dedicó emotivas palabras:

"Como comunidad educativa, nos encontramos profundamente conmovidos. En este momento de tanta tristeza, nuestras oraciones y pensamientos están con su familia y amigos, a quienes acompañamos con todo nuestro respeto y afecto ante tan irreparable pérdida".

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Muerte de Benjamín Olariaga: cómo fue el conmovedor accidente

El trágico desenlace se originó a partir de un grave accidente ocurrido el pasado jueves en medio de la naturaleza de Tucumán. Benjamín se encontraba recorriendo en bicicleta las sendas de Horco Molle, más precisamente en un circuito de yunga conocido en la zona como "Dark Gomero".

Por motivos que son de conocimiento de quienes lo auxiliaron, el niño sufrió una fortísima caída mientras practicaba este deporte, lo que le provocó heridas de suma gravedad. Tras el incidente, fue trasladado de urgencia y permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital del Niño Jesús en estado crítico.

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A pesar de los esfuerzos médicos y las cadenas de oración que se multiplicaron a lo largo y ancho de la provincia para pedir por su recuperación, este jueves se confirmó el daño neurológico irreversible y su muerte encefálica, dejando un vacío inmenso en toda la comunidad tucumana y reabriendo, de forma paralela, los debates sobre la seguridad en las exigentes sendas de montaña.