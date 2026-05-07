Natalio Mema estimó que en junio o julio comenzarán las obras del Tren de Cercanías

Embed - Este es el recorrido planeado para el nuevo Tren de Cercanías de Mendoza

Puesta a punto para el inicio de obras del Tren de Cercanías

El funcionario del Gobierno se mostró optimista respecto del inicio de las obras para el Tren de Cercanías. Reiteró que "el plazo de ejecución es de un año y probablemente en junio o julio comenzarán los trabajos. Dependemos de una variable, que no está a nuestro alcance, y es que lleguen los rieles, que son importados".

"Está todo en orden para empezar las tareas de obra civil, puesta a punto de los paradores y movimientos de suelo", añadió Mema,

Si tenemos rápidamente los rieles en un año desde el inicio de la obra tendremos al tren funcionando. Puede ser quizás un año y medio si tomamos en cuenta las demoras en la importación de materiales Si tenemos rápidamente los rieles en un año desde el inicio de la obra tendremos al tren funcionando. Puede ser quizás un año y medio si tomamos en cuenta las demoras en la importación de materiales

Lo otro que destacó Mema para la celeridad de los trabajos es que "tenemos la vía liberada, no hay que correr a nadie" en relación a los que ocurrió con el Metrotranvía.

El ministro dio también algunos detalles técnicos y refirió que se evalúan distintas opciones respecto al ancho de las trochas y a las posibles vinculaciones con el Metrotranvía.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Alfredo Cornejo 6 Alfredo Cornejo anunció la ampliación del Tren de Cercanías en la Asamblea Legislativa del 1 de mayo. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El anuncio de Alfredo Cornejo

En la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo anunció "la ampliación del Tren de Cercanías, que sumará 12,6 kilómetros, atravesará todo Maipú y llegará a Luján de Cuyo, con una red total proyectada de 45 kilómetros".

La obra contará con un presupuesto de casi $196.000 millones.

El Tren de Cercanías tendrá 19 paradores y estaciones lo que permitirá llevar la red total a 80 kilómetros, superando incluso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Es que el convoy que en principio iba a unir la zona Este con Maipú, ahora se extenderá 12 kilómetros más para llegar hasta Luján. Para eso, el tren que iba a atravesar sólo 8 estaciones terminará más que duplicándolas porque ahora tendrá 19 paradas en este nuevo recorrido de casi 45 kilómetros, incluyendo obviamente las que sumará en territorio lujanino ya que llegará hasta calle Pueyrredón.

La estimación es que el Tren de Cercanías demore desde el Este hasta Luján unos 65 minutos aproximadamente.

Lo que hay que saber del Tren de Cercanías del Este

La obra contempla 45 kilómetrosde de vías nuevas.

Va de la estación Libertador San Martín, de Junín, hasta calle Pueyrredón de Luján.

En total contará con 19 estaciones: Libertador San Martín, Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito, General Gutiérrez, en calles Maza, Juan B. Justo, en el Parque Metropolitano, en las calles Rivadavia, Videla Castillo, Manuel A. Sáez, Vieytes, Terrada y Bulnes, para concluir en Pueyrredón.

El recorrido completo supera los 65 minutos.

El tren desarrollará una velocidad de 90 kilómetros por hora.

Tiene capacidad para 500 pasajeros.

Se modernizarán 27 pasos a nivel.

Solución de transporte para 350.000 habitantes del Este y conectividad para 800.000 mendocinos.

Generará 150 empleos directos y 300 indirectos.

Plazo de ejecución: 12 meses.

tren de cercanias del este estacion san martin Primera estación. En San Martín.

Ceosa necesita de un permiso especial para operar el Tren de Cercanías

Si bien la empresa Ceosa se quedó con la adjudicación de la obra de infraestructura y con la operación del Tren de Cercanías (lo que en el contrato aparece como rubro 1 y 2 del proyecto) la firma que por primera vez incursiona en una obra ferroviaria, necesitará de un permiso especial del Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (RENOF) para poder operar el nuevo medio de transporte mendocino.

Por eso, en la adjudicación se establece que la empresa tiene un plazo de 90 días para tramitar esa habilitación y avanzar con la operación.

En tanto, también se avanzó con la adjudicación de la empresa que aportará el tren. Se trata de la firma china CRRC TANGSHAN que deberá aportar el material rodante, para lo cual en breve se iniciará con los trámites de importación.