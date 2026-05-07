Natalio Mema explicó este jueves que el inicio de las obras del proyectado Tren de Cercanías será en junio o julio, lo que depende de la llegada de los rieles que se necesitan. A una semana del anuncio de Alfredo Cornejo sobre la ampliación de este transporte, el tema se ha instalado en la agenda provincial.
Natalio Mema estimó que en junio o julio comenzarán las obras del Tren de Cercanías
El ministro de Gobierno, Natalio Mema, recordó que el plazo de obra para la anunciada ampliación del Tren de Cercanías es de un año
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial recordó que el plazo de obra fue estipulado en un año aunque admitió que podría extenderse a un año y medio por razones de logística e infraestructura.
Natalio Mema fue entrevistado en el programa Hora Libre de Radio Nihuil, por Javier Dellamaggiore, Noelia Nieto y Daniel Fiochetta.
Puesta a punto para el inicio de obras del Tren de Cercanías
El funcionario del Gobierno se mostró optimista respecto del inicio de las obras para el Tren de Cercanías. Reiteró que "el plazo de ejecución es de un año y probablemente en junio o julio comenzarán los trabajos. Dependemos de una variable, que no está a nuestro alcance, y es que lleguen los rieles, que son importados".
"Está todo en orden para empezar las tareas de obra civil, puesta a punto de los paradores y movimientos de suelo", añadió Mema,
Lo otro que destacó Mema para la celeridad de los trabajos es que "tenemos la vía liberada, no hay que correr a nadie" en relación a los que ocurrió con el Metrotranvía.
El ministro dio también algunos detalles técnicos y refirió que se evalúan distintas opciones respecto al ancho de las trochas y a las posibles vinculaciones con el Metrotranvía.
El anuncio de Alfredo Cornejo
En la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo anunció "la ampliación del Tren de Cercanías, que sumará 12,6 kilómetros, atravesará todo Maipú y llegará a Luján de Cuyo, con una red total proyectada de 45 kilómetros".
La obra contará con un presupuesto de casi $196.000 millones.
El Tren de Cercanías tendrá 19 paradores y estaciones lo que permitirá llevar la red total a 80 kilómetros, superando incluso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Es que el convoy que en principio iba a unir la zona Este con Maipú, ahora se extenderá 12 kilómetros más para llegar hasta Luján. Para eso, el tren que iba a atravesar sólo 8 estaciones terminará más que duplicándolas porque ahora tendrá 19 paradas en este nuevo recorrido de casi 45 kilómetros, incluyendo obviamente las que sumará en territorio lujanino ya que llegará hasta calle Pueyrredón.
La estimación es que el Tren de Cercanías demore desde el Este hasta Luján unos 65 minutos aproximadamente.
Lo que hay que saber del Tren de Cercanías del Este
- La obra contempla 45 kilómetrosde de vías nuevas.
- Va de la estación Libertador San Martín, de Junín, hasta calle Pueyrredón de Luján.
- En total contará con 19 estaciones: Libertador San Martín, Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito, General Gutiérrez, en calles Maza, Juan B. Justo, en el Parque Metropolitano, en las calles Rivadavia, Videla Castillo, Manuel A. Sáez, Vieytes, Terrada y Bulnes, para concluir en Pueyrredón.
- El recorrido completo supera los 65 minutos.
- El tren desarrollará una velocidad de 90 kilómetros por hora.
- Tiene capacidad para 500 pasajeros.
- Se modernizarán 27 pasos a nivel.
- Solución de transporte para 350.000 habitantes del Este y conectividad para 800.000 mendocinos.
- Generará 150 empleos directos y 300 indirectos.
- Plazo de ejecución: 12 meses.
Ceosa necesita de un permiso especial para operar el Tren de Cercanías
Si bien la empresa Ceosa se quedó con la adjudicación de la obra de infraestructura y con la operación del Tren de Cercanías (lo que en el contrato aparece como rubro 1 y 2 del proyecto) la firma que por primera vez incursiona en una obra ferroviaria, necesitará de un permiso especial del Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (RENOF) para poder operar el nuevo medio de transporte mendocino.
Por eso, en la adjudicación se establece que la empresa tiene un plazo de 90 días para tramitar esa habilitación y avanzar con la operación.
En tanto, también se avanzó con la adjudicación de la empresa que aportará el tren. Se trata de la firma china CRRC TANGSHAN que deberá aportar el material rodante, para lo cual en breve se iniciará con los trámites de importación.