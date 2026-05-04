El sistema SUBE arrancó en el Este mendocino con nuevos beneficios

Embed - Natalio Mema anunció tarjeta SUBE para el Este

El mensaje de Natalio Mema

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Natalio Mema, celebró la implementación de la SUBE en los departamentos del Este.

"¡La SUBE ya está en la Zona Este! Desde ahora, los usuarios también cuentan con la app @MendoTran Cuándo Subo para consultar horarios en tiempo real. Y ya acceden a todos los beneficios: trasbordo, atributos sociales y usuario frecuente. Además, pagos abiertos en los recorridos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz: tarjetas bancarias, QR, SUBE física y digital. Más integración y un transporte público que avanza", expresó el funcionario.

Puntos clave de la implementación:

Conectividad total: las unidades de las empresas Dicetour y Nueva Generación ya cuentan con los validadores operativos.

Nuevos medios de pago : además de la tarjeta física, se suma el pago con tarjetas bancarias (contactless), códigos QR, billeteras virtuales y la SUBE Digital (vía NFC).

además de la tarjeta física, se suma el pago con tarjetas bancarias (contactless), códigos QR, billeteras virtuales y la (vía NFC). Usuario frecuente : se incorporan los descuentos escalonados a partir del viaje número 21 realizado en el mes.

se incorporan los descuentos escalonados a partir del viaje número 21 realizado en el mes. Mendotran Cuándo Subo: la aplicación ya permite consultar horarios en tiempo real para los recorridos del Este, identificables por sus paradas de color amarillo.

Gestión de tarjetas: se habilitaron Unidades de Gestión (UGS) para obtener la tarjeta de forma gratuita en las terminales de San Martín y Rivadavia. Durante los próximos meses, el sistema convivirá con el pago actual para facilitar la transición de los pasajeros.

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