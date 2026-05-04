Japón bate récord con un barco que perfora 7.906 metros entre el agua y el subsuelo en busca de respuesta cruciales

La perforación de este barco de Japón permite instalar sensores dentro del subsuelo marino, algo clave para monitorear en tiempo real cómo se comportan las fallas geológicas. Además de extraer muestras, los científicos pueden medir presión, temperatura y movimientos microscópicos que anticipan cambios mayores.

Estos datos ayudan a construir modelos más precisos sobre cuándo y cómo podrían ocurrir terremotos o tsunamis. También permiten estudiar sedimentos acumulados durante millones de años, que funcionan como un archivo natural del clima y de la actividad tectónica.

Perforacion Japón (2)

Importancia de esta perforación de Japón

El barco Chiky no solo busca romper récords, fue concebido con una ambición mayor, casi imposible, la de alcanzar el manto terrestre, una frontera a la que la humanidad aún no ha logrado llegar de forma directa. Esta perforación permite algo poco habitual en la ciencia: comprobar con datos reales lo que antes eran solo teorías. Al llegar a esas profundidades, los investigadores pueden observar directamente cómo se comporta la Tierra bajo el océano, afinando las predicciones sobre terremotos y entendiendo mejor sus mecanismos.

Pero también hay una historia más silenciosa en todo esto. Bajo el fondo marino se acumulan capas que guardan rastros del pasado del planeta, como un archivo natural del clima y de los cambios geológicos. Estudiarlas no solo ayuda a reconstruir lo que ya ocurrió, sino a anticipar cómo podría moverse la Tierra en el futuro.