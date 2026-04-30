Japón quiere hacer historia con el primer centro de datos flotante del mundo: un barco de casi 10.000 toneladas y energía sin límites

El proyecto de Japón plantea la creación de un centro de datos flotante instalado sobre un barco de gran escala, diseñado para operar en el océano como una infraestructura tecnológica autónoma. La idea surge en un escenario global donde las grandes compañías digitales se enfrentan a la falta de espacio terrestre y el elevado consumo energético de los data centers tradicionales.

El objetivo inmediato no es lanzar una unidad ya operativa, sino verificar demanda, definir especificaciones, analizar procedimientos de operación y evaluar la factibilidad técnica y comercial del modelo. El horizonte planteado por las empresas de Japón es iniciar operaciones en 2027 o más adelante. Uno de los argumentos más fuertes del proyecto es la reutilización de barcos ya existentes

Centro de datos Japón (3)

De barcos a data centers: la nueva frontera del negocio marítimo de Japón

De acuerdo con iniciativas tecnológicas reportadas en el sector, este tipo de estructuras permitiría reducir significativamente el impacto ambiental, ya que podrían abastecerse de energía eólica marina o solar, además de aprovechar la temperatura del océano para enfriar servidores. Aunque el concepto aún se encuentra en fase de estudio y desarrollo por parte de Japón, forma parte de una tendencia internacional que busca trasladar parte de la infraestructura digital hacia entornos menos convencionales, incluyendo plataformas submarinas y marítimas.

La importancia del proyecto radica en su potencial para transformar la manera en que se gestionan los datos a nivel global. En un mundo cada vez más dependiente de la nube, el comercio digital y la inteligencia artificial, la capacidad de procesamiento se ha convertido en un recurso estratégico. Japón, con una fuerte tradición en innovación tecnológica y construcción naval, busca posicionarse como referente en soluciones que combinen sostenibilidad y eficiencia.

Además, esta iniciativa podría tener implicancias económicas y geopolíticas relevantes, ya que los centros de datos son considerados infraestructura crítica. Su desarrollo en alta mar abriría nuevas discusiones sobre regulación internacional, seguridad digital y soberanía tecnológica.