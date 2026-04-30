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La DGE convocó a 135 docentes que quedaron sin horas por cierres de escuelas y cambios curriculares

La DGE formalizó el concurso de reubicación. El Estatuto Docente obliga a aceptar vacantes en la misma zona bajo pena de baja

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
La DGE reubicará a 135 docentes. Imagen ilustrativa.

La DGE reubicará a 135 docentes. Imagen ilustrativa.

La Dirección General de Escuelas (DGE) firmó una resolución para regularizar la situación de 135 docentes que quedaron sin horas o cargos tras el cierre de colegios, divisiones o cambios curriculares. El proceso será virtual y la toma de posesión en los nuevos destinos está prevista para el 15 de mayo.

El Gobierno Escolar, a través de la Subsecretaría de Educación, convocó a un Concurso de Reubicación para docentes titulares que actualmente se encuentran en situación de disponibilidad. La medida alcanza sólo a los profesionales que desempeñaban funciones en escuelas bajo la órbita de la Dirección de Educación Secundaria (tanto orientada como Técnica y Trabajo) y la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

¿Por qué se llega a esta instancia? La situación de "disponibilidad" se genera cuando, por razones de cambio de plan de estudios o cierre de escuelas, cursos y divisiones, las asignaturas o cargos docentes son suprimidos. Según establece el Estatuto del Docente (Ley Nº 4934), estos agentes titulares deben ser reubicados con intervención de las Juntas Calificadoras de Méritos.

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La DGE informó que reubicará a 135 docentes. Imagen ilustrativa.

La DGE informó que reubicará a 135 docentes. Imagen ilustrativa.

Detalles del concurso y plazos

El proceso será virtual de forma sincrónica, manteniendo la línea de los concursos realizados anteriormente por la Provincia. Si bien los cronogramas específicos -incluyendo la publicación de órdenes de mérito y vacantes- serán determinados por las Juntas Calificadoras, la resolución ya fija una fecha clave. El 15 de mayo de 2026 como fecha de alta para los nuevos destinos.

Obligatoriedad y sanciones

La normativa es estricta respecto a la aceptación de los nuevos cargos. El docente tiene prioridad por dos años para ocupar las vacantes que se produzcan en su zona. Sin embargo, existen consecuencias legales:

  • Baja automática: si el docente rechaza sin justificación válida una vacante en el mismo establecimiento o localidad, se procederá a su baja.
  • Disconformidad fundada: en caso de que el docente presente una objeción justificada ante la Junta, podrá permanecer en disponibilidad con goce de sueldo por un año calendario más, y otro año adicional sin goce de sueldo antes de ser considerado cesante.
  • Disconformidad no fundada: si la objeción no tiene sustento, la baja se aplicará de forma inmediata tras la notificación.

Con esta medida, el Gobierno provincial busca dar cumplimiento al marco legal vigente y asegurar que el personal titular sea redistribuido de manera eficiente tras los recientes ajustes en la estructura escolar.

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