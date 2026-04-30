La DGE convocó a 135 docentes que quedaron sin horas por cierres de escuelas y cambios curriculares

El Gobierno Escolar, a través de la Subsecretaría de Educación, convocó a un Concurso de Reubicación para docentes titulares que actualmente se encuentran en situación de disponibilidad. La medida alcanza sólo a los profesionales que desempeñaban funciones en escuelas bajo la órbita de la Dirección de Educación Secundaria (tanto orientada como Técnica y Trabajo) y la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

¿Por qué se llega a esta instancia? La situación de "disponibilidad" se genera cuando, por razones de cambio de plan de estudios o cierre de escuelas, cursos y divisiones, las asignaturas o cargos docentes son suprimidos. Según establece el Estatuto del Docente (Ley Nº 4934), estos agentes titulares deben ser reubicados con intervención de las Juntas Calificadoras de Méritos.